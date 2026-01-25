onedio
Yayın Günü Değişmişti: Show TV'nin Sevilen Dizisinden Pek Çok Oyuncu Ayrılıyor!

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.01.2026 - 21:52

Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisi çok sevilse de reytinglerde istenen başarıyı bir türlü yakalayamadı.Seda Bakan,  Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi oyuncuların rol aldığı dizi bu sebeple salı gününden pazar gününe alınmıştı. Diziden birkaç oyuncunun ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisi izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Sosyal medyada çok konuşulan Rüya Gibi dizisi, reytinglerde bir türlü yeterince yükselemeyince günü salıdan pazara alındı. 25 Ocak Pazar'dan itibaren pazar günleri yayınlanacak diziyle ilgili başka gelişmeler de yaşandı.

Neler yaşanacağı merakla beklenen Rüya Gibi dizisinde yeni gelişmeler yaşanacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide olayların gizemi tek tek çözülecek. Aydan’ın yeni evinde, yeni hayatına tanıklık edeceğimiz dizide flaş ayrılıklar yaşanacak. Önümüzdeki iki bölüm boyunca Rüya Gibi'de hikayesi biten oyuncular diziden ayrılacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
