Yayın Günü Değişmişti: Show TV'nin Sevilen Dizisinden Pek Çok Oyuncu Ayrılıyor!
Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisi çok sevilse de reytinglerde istenen başarıyı bir türlü yakalayamadı.Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi oyuncuların rol aldığı dizi bu sebeple salı gününden pazar gününe alınmıştı. Diziden birkaç oyuncunun ayrılacağı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisi izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.
Neler yaşanacağı merakla beklenen Rüya Gibi dizisinde yeni gelişmeler yaşanacağı öğrenildi.
