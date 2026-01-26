25 Ocak Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu
25 Ocak Pazar gününün reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Diziler cephesinde Teşkilat, Sahtekarlar ve Rüya Gibi’nin yeni bölümleri; programlar cephesinde ise Survivor, Milyoner ve Beyaz’la Joker’in yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Peki ya günün reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…
Kaynak: TİAK
Pazar gününün birincisi TRT 1 dizisi Teşkilat oldu.
25 Ocak Pazar Total Reyting Sıralaması 👇
25 Ocak Pazar AB Reyting Sıralaması 👇
25 Ocak Pazar ABC1 Reyting Sıralaması 👇
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
