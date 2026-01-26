onedio
25 Ocak Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

25 Ocak Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.01.2026 - 10:55

25 Ocak Pazar gününün reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Diziler cephesinde Teşkilat, Sahtekarlar ve Rüya Gibi’nin yeni bölümleri; programlar cephesinde ise Survivor, Milyoner ve Beyaz’la Joker’in yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Peki ya günün reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…

Kaynak: TİAK

Pazar gününün birincisi TRT 1 dizisi Teşkilat oldu.

Pazar gününün birincisi TRT 1 dizisi Teşkilat oldu.

Dizi her hafta birinci olma başarısını istikrarla sürdürüyor. Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolü paylaştığı yapım pazar akşamlarına damga vuruyor. Bu hafta da yerini koruyarak Total, AB ve ABC1 listelerinde ilk sırada yer aldı.

Ardından ise Survivor’ın yükseliş yaşadığı görüldü. TV8’in meşhur programı All Star’ların da dönüşüyle birlikte seyirciyi ekran başına toplamayı başardı. Yarışma tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

Genel olarak haftalar kıyaslandığında ikincilik NOW dizisi Sahtekar’ların olurdu. Ancak Sahtekarlar bu hafta geriledi. Survivor’ın yükselişiyle birlikte tüm kategorilerde üçüncü oldu. 

Show TV’de salı günleri yayınlanan Rüya Gibi dizisi ise yeni günü olan pazar için henüz reytinglerini oturtamadı. Listenin başlarına yükselip yükselemeyeceği merak konusu.

25 Ocak Pazar Total Reyting Sıralaması 👇

25 Ocak Pazar Total Reyting Sıralaması 👇

25 Ocak Pazar AB Reyting Sıralaması 👇

25 Ocak Pazar AB Reyting Sıralaması 👇

25 Ocak Pazar ABC1 Reyting Sıralaması 👇

25 Ocak Pazar ABC1 Reyting Sıralaması 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
