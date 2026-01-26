25 Ocak Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Dizi her hafta birinci olma başarısını istikrarla sürdürüyor. Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolü paylaştığı yapım pazar akşamlarına damga vuruyor. Bu hafta da yerini koruyarak Total, AB ve ABC1 listelerinde ilk sırada yer aldı.

Ardından ise Survivor’ın yükseliş yaşadığı görüldü. TV8’in meşhur programı All Star’ların da dönüşüyle birlikte seyirciyi ekran başına toplamayı başardı. Yarışma tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

Genel olarak haftalar kıyaslandığında ikincilik NOW dizisi Sahtekar’ların olurdu. Ancak Sahtekarlar bu hafta geriledi. Survivor’ın yükselişiyle birlikte tüm kategorilerde üçüncü oldu.

Show TV’de salı günleri yayınlanan Rüya Gibi dizisi ise yeni günü olan pazar için henüz reytinglerini oturtamadı. Listenin başlarına yükselip yükselemeyeceği merak konusu.