Yasemin Yalçın’ın Sürahi Nine’yi Oynarken Kaç Yaşında Olduğu Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.01.2026 - 13:17

Bir dönemlere damga vuran Yasemince dizisi hala hafızalarda yer etmeye devam eden başarılı yapımlardan. Yasemin Yalçın’ın oyunculuğu yıllar geçmesine rağmen dizinin unutulmamasındaki en büyük etken. Şimdiyse Yasemin Yalçın’ın verdiği bir röportajla dizi yeniden gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim!

Yasemince dizisinde Sürahi Nine karakteri en popüler karakterlerdendi.

Yasemin Yalçın TGRT Haber kanalında bir programa konuk olduğunda diziye dair açıklamalarda bulundu. Şimdilerde usta isimlerden biri olarak anılan Yalçın’ın Sürahi Nine’ye hayat verdiğinde henüz 23 yaşında bir konservatuvar öğrencisi olduğu öğrenildi. Dizi 1993’te başlayıp 2011’de sonlanmıştı. Yalçın’ın oyunculuk konusundaki yeteneği bir kez daha kanıtlanmış oldu.

İşte detaylar 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
