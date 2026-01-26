Yasemin Yalçın’ın Sürahi Nine’yi Oynarken Kaç Yaşında Olduğu Ortaya Çıktı

Yasemin Yalçın TGRT Haber kanalında bir programa konuk olduğunda diziye dair açıklamalarda bulundu. Şimdilerde usta isimlerden biri olarak anılan Yalçın’ın Sürahi Nine’ye hayat verdiğinde henüz 23 yaşında bir konservatuvar öğrencisi olduğu öğrenildi. Dizi 1993’te başlayıp 2011’de sonlanmıştı. Yalçın’ın oyunculuk konusundaki yeteneği bir kez daha kanıtlanmış oldu.