onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Barış Kılıç'tan Diziden Çıkarılan Rol Arkadaşı Doğukan Güngör’e Destek

Barış Kılıç'tan Diziden Çıkarılan Rol Arkadaşı Doğukan Güngör’e Destek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.01.2026 - 15:52

Kızılcık Şerbeti’nin başrol karakterlerinden Fatih’e hayat veren Doğukan Güngör’ün diziden çıkarılması izleyiciyi şoke etmişti. Kararın ardından ekip arkadaşlarından sadece Seray Kaya’nın paylaşım yapması dikkat çekmiş, “Başka veda gelecek mi?” sorusu gündeme gelmişti. Bu merak sürerken, bu kez dizide Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç’tan destek paylaşımı geldi. 

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyi sarsan bir gelişmeyle gündeme geldi.

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyi sarsan bir gelişmeyle gündeme geldi.

Dizinin ilk bölümünden bu yana başrol karakterlerinden Fatih’e hayat veren Doğukan Güngör’ün kadrodan çıkarıldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve testlerinin pozitif çıkmasıyla gündeme gelen Doğukan Güngör’le, Show TV yönetiminin yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Bu ani gelişme dizinin takipçilerini şaşkına çevirdi.

Ünlü oyuncu, verilen kararın ardından sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaparak, “Allah büyük, her şeyi görüyor” notunu düştü ve yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Öte yandan dizide Fatih karakterini bundan sonra kimin canlandıracağı da kısa sürede netleşti.

Öte yandan dizide Fatih karakterini bundan sonra kimin canlandıracağı da kısa sürede netleşti.

Rol için Emre Dinler ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Gözler, Doğukan Güngör’e ekip arkadaşlarının veda edip etmeyeceğine çevrilmişken, ilk paylaşım partneri Seray Kaya’dan geldi. Kaya, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, “Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan 🙏🏻” notunu düştü.

Son olarak, geçtiğimiz saatlerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren ve hikayede Güngör’ün amcasını canlandıran Barış Kılıç da sessizliğini bozdu.

Son olarak, geçtiğimiz saatlerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren ve hikayede Güngör’ün amcasını canlandıran Barış Kılıç da sessizliğini bozdu.

Kılıç, Doğukan Güngör’le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Daha güzel günlere” notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın