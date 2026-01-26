Barış Kılıç'tan Diziden Çıkarılan Rol Arkadaşı Doğukan Güngör’e Destek
Kızılcık Şerbeti’nin başrol karakterlerinden Fatih’e hayat veren Doğukan Güngör’ün diziden çıkarılması izleyiciyi şoke etmişti. Kararın ardından ekip arkadaşlarından sadece Seray Kaya’nın paylaşım yapması dikkat çekmiş, “Başka veda gelecek mi?” sorusu gündeme gelmişti. Bu merak sürerken, bu kez dizide Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç’tan destek paylaşımı geldi.
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyi sarsan bir gelişmeyle gündeme geldi.
Öte yandan dizide Fatih karakterini bundan sonra kimin canlandıracağı da kısa sürede netleşti.
Son olarak, geçtiğimiz saatlerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren ve hikayede Güngör’ün amcasını canlandıran Barış Kılıç da sessizliğini bozdu.
