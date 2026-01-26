onedio
Defne Samyeli Gardırobuna Asla Sokmadığı 5 Parçayı Sıraladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.01.2026 - 14:58

Deren Talu, annesi Defne Samyeli ile çektiği videoyla sosyal medyada gündem oldu. Annesine “Stil konusunda sevmediğin 5 şey ne?” diye soran Talu, beklediğinden daha uzun bir listeyle karşılaştı. Defne Samyeli, “Gardırobumda hiçbir zaman olmaz” diyerek hoşlanmadığı parçaları tek tek sıraladı. Bebek yakadan karpuz kola, robadan elbiselerden fırfırlara kadar birçok detayı eleştirdi. 

İşte detaylar 👇

Son yıllarda yalnızca Defne Samyeli değil, kızları Deren Talu ve Derin Talu da sosyal medyada sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Uzun süre gözlerden uzak büyüyen iki kardeş, geçtiğimiz yıllarda TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla hızlı bir çıkış yakalamış, videoları kısa sürede geniş kitlelere ulaşmıştı.

Bu kez Deren Talu annesi Defne Samyeli ile çektiği bir videoyla gündeme geldi. Talu, annesine “Stil konusunda sevmediğin 5 şeyi söyler misin?” diye sorunca, ortaya hem uzun hem de oldukça net bir liste çıktı.

Defne Samyeli, “Yakışanlar elbette giydiği zaman çok güzel duruyor ama ben hoşlanmıyorum. Gardırobumda hiçbir zaman olmaz diyeceğim şeyleri söylüyorum” diyerek giriş yaptı.

Defne Samyeli, çok minik çiçek desenlerinden de hoşlanmadığını söylerken, kendi stilini daha maskülen çizgide tanımladı.

Takım elbise ve ceket-etek sevdiğini ama bunlarda da daha Calvin Klein, Balmain tarzı sert hatları tercih ettiğini anlattı. Son olarak fırfırlı gömlek ve elbiselerden de hoşlanmadığını söyleyen Defne Samyeli, “Üzerime neredeyse hiç giymemişimdir. Sadece bir dizide karakterim giyiyordu diye giymiştim” diyerek konuyu noktaladı.

