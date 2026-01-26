Defne Samyeli Gardırobuna Asla Sokmadığı 5 Parçayı Sıraladı!
Deren Talu, annesi Defne Samyeli ile çektiği videoyla sosyal medyada gündem oldu. Annesine “Stil konusunda sevmediğin 5 şey ne?” diye soran Talu, beklediğinden daha uzun bir listeyle karşılaştı. Defne Samyeli, “Gardırobumda hiçbir zaman olmaz” diyerek hoşlanmadığı parçaları tek tek sıraladı. Bebek yakadan karpuz kola, robadan elbiselerden fırfırlara kadar birçok detayı eleştirdi.
Son yıllarda yalnızca Defne Samyeli değil, kızları Deren Talu ve Derin Talu da sosyal medyada sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor.
Defne Samyeli, “Yakışanlar elbette giydiği zaman çok güzel duruyor ama ben hoşlanmıyorum. Gardırobumda hiçbir zaman olmaz diyeceğim şeyleri söylüyorum” diyerek giriş yaptı.
Defne Samyeli, çok minik çiçek desenlerinden de hoşlanmadığını söylerken, kendi stilini daha maskülen çizgide tanımladı.
