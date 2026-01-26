onedio
Koç Üniversitesi Öğrencilerinin Telefonundaki En Ünlü Kişileri Duymaya Hazır Olun

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.01.2026 - 12:18

Sosyal medyada yayınlanan eğlenceli bir röportaj kısa sürede viral oldu. Bir içerik üreticisinin öğrencilere yönelttiği “Telefonundaki en ünlü kişi kim?” sorusuna hem şaşırtan hem de güldüren cevaplar geldi.

Buyrun birlikte bakalım 👇

Bir öğrenci, telefonunda tam 3.200 kişi kayıtlı olduğunu söyleyerek “Melis Sezen” cevabını verdi.

Başka bir öğrencinin cevabı ise doğrudan “Ali Koç” oldu. “Ne kadar doğru?” sorusuna ise “Niye yalan söyleyeyim?” diyerek verdiği rahat yanıt, videonun en çok dikkat çeken kısımlarından oldu.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
