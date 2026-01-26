Fatih Ürek’in Sağlık Durumuyla İlgili Avukatından Umut Veren Gelişme!
15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı Fatih Ürek’le ilgili beklenen açıklama geldi. Uzun süredir sessizliğini koruyan aile cephesinden ilk resmi bilgilendirme sanatçının avukatı Berrin Ayata aracılığıyla yapıldı. Yapılan açıklamada Ürek’in tedavi sürecinin titizlikle sürdüğü ve sağlık durumunun kısmi olarak olumluya gittiği belirtildi.
İşte detaylar 👇
15 Ekim 2025’te yaşadığı ani rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, o günden bu yana yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor.
Ayata’nın açıklamasında, Ürek’in klinik takibinin uzman hekimler tarafından titizlikle yürütüldüğü ve uygulanan yoğun bakım protokollerine olumlu yanıt verdiği ifade edildi.
Allah şifa versin inşallah.. 🤍