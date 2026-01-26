onedio
Fatih Ürek'in Sağlık Durumuyla İlgili Avukatından Umut Veren Gelişme!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.01.2026 - 11:31

15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı Fatih Ürek’le ilgili beklenen açıklama geldi. Uzun süredir sessizliğini koruyan aile cephesinden ilk resmi bilgilendirme sanatçının avukatı Berrin Ayata aracılığıyla yapıldı. Yapılan açıklamada Ürek’in tedavi sürecinin titizlikle sürdüğü ve sağlık durumunun kısmi olarak olumluya gittiği belirtildi. 

İşte detaylar 👇

15 Ekim 2025’te yaşadığı ani rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, o günden bu yana yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor.

Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin net bilgilerin paylaşılmaması, geçen süre içinde kamuoyunda pek çok iddianın ortaya atılmasına neden oldu.

Bu belirsizlik sürerken, Fatih Ürek cephesinden ilk kapsamlı ve resmi açıklama geldi. Sanatçının avukatı Berrin Ayata, yaptığı duyuruyla hem tedavi sürecinin nasıl ilerlediğini hem de mevcut tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

Ayata’nın açıklamasında, Ürek’in klinik takibinin uzman hekimler tarafından titizlikle yürütüldüğü ve uygulanan yoğun bakım protokollerine olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

Sürecin hassasiyetle sürdüğü vurgulanırken, iyileşmenin kademeli ve kontrollü şekilde ilerlediği belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu zorlu dönemde emeği geçen sağlık çalışanlarına ve destek mesajları gönderen sevenlerine teşekkür edildi. 

İşte Ayata'nın o açıklaması: 

'Sayın Fatih Ürek’in klinik takibi, uzman doktorları tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Uygulanan yoğun bakım prosedürleri sonucunda iyileşme süreci kısmi olarak olumlu yönde seyretmektedir. Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen T.C. Sağlık Bakanlığı’na, hastane yönetimine, tüm sağlık çalışanlarına; duaları ve mesajlarıyla yanımızda olan kıymetli dostlarına ve sevenlerine teşekkürlerimizi sunarız.'

Gülistan Başköy
fatih ates

Allah şifa versin inşallah.. 🤍