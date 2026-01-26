onedio
Yasemin Kay Allen’ın “Amerikalı Aynasız” Sevgilisine Kavuşma Anı Yeniden Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.01.2026 - 09:45

Defalarca ayrılıp barışmalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya, ilişkilerini Las Vegas’ta yaptıkları sürpriz bir nikahla evlilikle taçlandırdı. Nikah kareleri sosyal medyada olay olurken, Allen’ın daha önce sevgilisine koşup kucağına atladığı romantik video da yeniden gündeme geldi. ❤️

Gelin birlikte bakalım 👇

Bir küs bir barışık ilişkileriyle tanıdığımız Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya, bu kez magazin dünyasını şaşırtan bir kararla evlendi.

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ilk kez 2024 yılında ilişki yaşamaya başlamıştı. İlişkileri boyunca sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, zaman zaman sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmış, uzun süre sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak her ayrılığın ardından gelen barışma, bu ilişkinin bir türlü kopmadığını göstermişti.

Hatta ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda aşka bakışını “Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti. Ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda.” sözleriyle anlatmış ve Kaya'ya göndermede bile bulunmuştu.

Tüm bu iniş çıkışların ardından Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, ilişkilerini bu kez evlilikle taçlandırarak yeni bir sayfa açtı.

Çift, Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas kentinde sürpriz bir nikahla dünyaevine girdi. Nikah sonrası paylaşılan karelerde Erdal Kaya’nın eşini kucağına alarak salondan çıkması sosyal medyada gündem oldu. 

Romantik anlar yüzlerce yorum alırken, bu mutlu gelişmenin ardından Yasemin Kay Allen’ın daha önce sevgilisine doğru koşup kucağına atladığı video da yeniden dolaşıma girdi.

Söz konusu görüntülerde Allen’ın "Amerikalı Aynasız" lakaplı eski FBI görevlisi sevgilisi Erdal Kaya'yla Amerika'da kavuşma anları yer alıyor.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

