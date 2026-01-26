Yasemin Kay Allen’ın “Amerikalı Aynasız” Sevgilisine Kavuşma Anı Yeniden Gündem Oldu
Defalarca ayrılıp barışmalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya, ilişkilerini Las Vegas’ta yaptıkları sürpriz bir nikahla evlilikle taçlandırdı. Nikah kareleri sosyal medyada olay olurken, Allen’ın daha önce sevgilisine koşup kucağına atladığı romantik video da yeniden gündeme geldi. ❤️
Gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir küs bir barışık ilişkileriyle tanıdığımız Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya, bu kez magazin dünyasını şaşırtan bir kararla evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bu iniş çıkışların ardından Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, ilişkilerini bu kez evlilikle taçlandırarak yeni bir sayfa açtı.
Söz konusu görüntülerde Allen’ın "Amerikalı Aynasız" lakaplı eski FBI görevlisi sevgilisi Erdal Kaya'yla Amerika'da kavuşma anları yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın