Yasemin Kay Allen’ın “Amerikalı Aynasız” Sevgilisine Kavuşma Anı Yeniden Gündem Oldu

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ilk kez 2024 yılında ilişki yaşamaya başlamıştı. İlişkileri boyunca sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, zaman zaman sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmış, uzun süre sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak her ayrılığın ardından gelen barışma, bu ilişkinin bir türlü kopmadığını göstermişti.

Hatta ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda aşka bakışını “Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti. Ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda.” sözleriyle anlatmış ve Kaya'ya göndermede bile bulunmuştu.