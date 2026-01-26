Shop Yapmak İsterken Telefonu Buhar Olan Wanda Nara Dillere Düştü!
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi olarak tanıdığımız Wanda Nara, şimdilerde Icardi ile yaşadığı kavgalarla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde “Mauro ile artık daha iyi anlaşıyoruz” sözlerine Icardi “yalan” yanıtını vermiş ve “Bu kişi hayatımda sadece çocuklarımın annesi” diyerek noktayı koymuştu. Bu kez gündeme gelme sebebi ise talihsizce yaptığı shop oldu. 😅
Buyrun birlikte bakalım 👇
Wanda Nara ile Mauro Icardi büyük bir aşkla 2014 yılında dünyaevine girmiş ancak aldatma nedeniyle 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.
Eski aşklar arasındaki savaş bir yana Wanda Nara'yı artık Türkiye'de tanımayan kalmadı malum.
