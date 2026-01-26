Shop Yapmak İsterken Telefonu Buhar Olan Wanda Nara Dillere Düştü!

Nara, bu süreçte rapçi L-Gante ile yeni birlikteliğe yelken açarken, Icardi ise model China Suarez ile birlikte olmaya başlamıştı. Şimdilerde ise Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının ilişkisi devam ediyor ancak Nara aradığı aşkı bir türlü bulamıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'ya bir takipçisi “Mauro ile aran nasıl?” diye sormuş Nara da, “Son zamanlarda çocukların babalarıyla daha çok diyalog halindeyiz. Bazen anlaşıyoruz bazen anlaşamıyoruz ama çok yol kat ettik. Sonsuza dek aile olacağız” yanıtını vermişti. Bu cevabı da 'İkili arasındaki buzlar eriyor' olarak yorumlanmıştı. Ancak Icardi'nin “Bu kadının açıklamaları sahtedir. Bu kişi benim hayatımda sadece kızlarımın annesidir. Asla, ama asla, aile olmayacaktır.' şeklindeki sert çıkışı kafa karıştırmıştı.