onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Shop Yapmak İsterken Telefonu Buhar Olan Wanda Nara Dillere Düştü!

Shop Yapmak İsterken Telefonu Buhar Olan Wanda Nara Dillere Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.01.2026 - 08:43

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi olarak tanıdığımız Wanda Nara, şimdilerde Icardi ile yaşadığı kavgalarla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde “Mauro ile artık daha iyi anlaşıyoruz” sözlerine Icardi “yalan” yanıtını vermiş ve  “Bu kişi hayatımda sadece çocuklarımın annesi” diyerek noktayı koymuştu. Bu kez gündeme gelme sebebi ise talihsizce yaptığı shop oldu. 😅

Buyrun birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Wanda Nara ile Mauro Icardi büyük bir aşkla 2014 yılında dünyaevine girmiş ancak aldatma nedeniyle 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

Wanda Nara ile Mauro Icardi büyük bir aşkla 2014 yılında dünyaevine girmiş ancak aldatma nedeniyle 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

Nara, bu süreçte rapçi L-Gante ile yeni birlikteliğe yelken açarken, Icardi ise model China Suarez ile birlikte olmaya başlamıştı. Şimdilerde ise Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının ilişkisi devam ediyor ancak Nara aradığı aşkı bir türlü bulamıyor. 

Son olarak geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'ya bir takipçisi “Mauro ile aran nasıl?” diye sormuş Nara da, “Son zamanlarda çocukların babalarıyla daha çok diyalog halindeyiz. Bazen anlaşıyoruz bazen anlaşamıyoruz ama çok yol kat ettik. Sonsuza dek aile olacağız” yanıtını vermişti. Bu cevabı da 'İkili arasındaki buzlar eriyor' olarak yorumlanmıştı. Ancak Icardi'nin “Bu kadının açıklamaları sahtedir. Bu kişi benim hayatımda sadece kızlarımın annesidir. Asla, ama asla, aile olmayacaktır.' şeklindeki sert çıkışı kafa karıştırmıştı.

Kaçıranlar için:

Eski aşklar arasındaki savaş bir yana Wanda Nara'yı artık Türkiye'de tanımayan kalmadı malum.

Eski aşklar arasındaki savaş bir yana Wanda Nara'yı artık Türkiye'de tanımayan kalmadı malum.
twitter.com

Attığı her adım sadece kendi ülkesinde değil burada da gündem oluyor. Son olarak bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ayna karşısında çektiği fotoğrafa shop yapmak isterken telefonunun yarısını da yok eden Nara X ahalisinin fena diline düştü.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın