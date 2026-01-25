Meryem Uzerli ve Gülşen Olaylarının Ardından Hazal Kaya Gelen Eleştirileri Tiye Aldı
Hazal Kaya, son dönemde peş peşe gündem olan görüntülerinin ardından sonunda isyan etti. Meryem Uzerli’ye söylediği sözler ve Gülşen’in elini öpmesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince Kaya’dan esprili bir çıkış geldi. “İyi ki Tarkan’la tanışmadım” diyerek gelen yorumları ti’ye aldı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazal Kaya, son haftalarda kameralara yansıyan anlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu diyalog günlerce konuşulurken, Uzerli’nin geceden yaptığı paylaşımda birçok ismi etiketleyip Hazal Kaya’yı etiketlememesi de karşı tepki olarak yorumlanmıştı.
Bu olaylar henüz soğumamışken Hazal Kaya bu kez Gülşen’in konserinde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.
Konuşulanlardan bunalan Hazal Kaya, sonunda sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımla isyan etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın