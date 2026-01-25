onedio
Meryem Uzerli ve Gülşen Olaylarının Ardından Hazal Kaya Gelen Eleştirileri Tiye Aldı

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.01.2026 - 16:45

Hazal Kaya, son dönemde peş peşe gündem olan görüntülerinin ardından sonunda isyan etti. Meryem Uzerli’ye söylediği sözler ve Gülşen’in elini öpmesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince Kaya’dan esprili bir çıkış geldi. “İyi ki Tarkan’la tanışmadım” diyerek gelen yorumları ti’ye aldı. 

İşte detaylar 👇

Hazal Kaya, son haftalarda kameralara yansıyan anlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde meslektaşı Meryem Uzerli ile karşılaşan Kaya’nın, “Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik” sözleri sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu diyalog günlerce konuşulurken, Uzerli’nin geceden yaptığı paylaşımda birçok ismi etiketleyip Hazal Kaya’yı etiketlememesi de karşı tepki olarak yorumlanmıştı.

Hazal Kaya, durumu düzeltmek için yaptığı açıklamada ise “Meryem’e çok hayranım. Kızımın adını Feriha koymamın sebebi de odur. Muhteşem Yüzyıl setinden beri birbirimizi severiz” sözleriyle Uzerli ile aralarında bir sorun olmadığını söylemişti.

Bu olaylar henüz soğumamışken Hazal Kaya bu kez Gülşen’in konserinde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcıyla el ele tutuştukları bir anda aniden Gülşen'in elini öpüp başına koyması herkesi şoke etti. X'te o görüntüler hızla yayıldı yorumlar da gecikmedi.

Gelen tepkilerden bu içeriğimizde yer vermiştik:

Konuşulanlardan bunalan Hazal Kaya, sonunda sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımla isyan etti.

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Ya siz benim her davranış bozukluğumu çekmeye yemin mi ettiniz? İyi ki Tarkan’la tanışmadım, ne yapacağımı kim bilirdi o zaman… Ben bilemem çünkü.” sözleriyle gelen yorumları tiye aldı.

Reklam
