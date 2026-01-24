onedio
Hazal Kaya ve Gülşen'in O Görüntüleri Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
24.01.2026 - 23:31

Oyuncu Hazal Kaya, son dönemde katıldığı etkinlikler ve kameralara yansıyan anlarla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Kaya, bu kez bir konserde yaşanan ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle konuşulmaya başladı. Gülşen’le sahnede yaşanan bu anlar, farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Son dönemde oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada ve magazin gündeminde sık sık konuşulan isimlerden biri oldu.

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde meslektaşı Meryem Uzerli’yle karşılaşan Kaya’nın “Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik!” sözleri sosyal medyada eleştirilere yol açtı; Uzerli’nin bu ifadeye verdiği yanıt ve iki oyuncunun arasındaki yaş farkı da kullanıcı yorumlarının odağı oldu.

Meryem Uzerli'den ise şaşırtan bir hamle geldi.

Detaylardan bahsettik:

Ardından İstanbul’daki bir konserde şarkıcı Gülşen’i izlemeye giden Kaya, sahnede Gülşen’in elini öpüp alnına koydu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
