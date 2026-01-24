onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bella Hadid'in Dekoltesi Göz Kanattı!

Bella Hadid'in Dekoltesi Göz Kanattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.01.2026 - 22:47

Son dönemde hem moda dünyasındaki varlığı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Bella Hadid, bu kez paylaştığı yeni karelerle konuşulmaya başlandı. Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, son yıllarda moda dünyasındaki kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, son yıllarda moda dünyasındaki kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Magazin gündeminde sık sık yer alan Bella Hadid imaj değişikliğiyle adından bahsettirmişti. Uzun süredir koyu saç rengiyle tanınan Hadid, saçlarını sarıya boyatarak bambaşka bir imajla karşımıza çıkmıştı.

Daha doğal ve yumuşak sarı tonlarına geçen modelin, ilerleyen süreçte saç rengini daha açık ve platin tonlara çevirdiği fark edildi.

Hadid, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla konuşuldu.

Bella Hadid, bu kez podyumda değil, verdiği iddialı pozlarla sosyal medyayı salladı.

Bella Hadid, bu kez podyumda değil, verdiği iddialı pozlarla sosyal medyayı salladı.

Maske detaylı görünümü, ilginç tarzı ve “ben buradayım” diyen duruşuyla yine tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü model, paylaştığı karelerle kısa sürede gündemin merkezine oturdu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın