Bella Hadid'in Dekoltesi Göz Kanattı!
Son dönemde hem moda dünyasındaki varlığı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Bella Hadid, bu kez paylaştığı yeni karelerle konuşulmaya başlandı. Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, son yıllarda moda dünyasındaki kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.
Bella Hadid, bu kez podyumda değil, verdiği iddialı pozlarla sosyal medyayı salladı.
