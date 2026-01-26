onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
15 Yaşında Gelin Olan Semiramis Pekkan'dan 2 Ay Süren Evliliği Hakkında İtiraf

15 Yaşında Gelin Olan Semiramis Pekkan'dan 2 Ay Süren Evliliği Hakkında İtiraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.01.2026 - 10:24

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, konuk olduğu “Masadaki Sırlar” programında 15 yaşındayken Fikret Hakan’la yaptığı evliliğe dair yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pekkan, aralarındaki büyük yaş farkına dikkat çekerek bu evliliğin kendi isteğiyle gerçekleşmediğini itiraf etti. Babasının durumu fark etmesiyle nikah masasına oturduğunu söyleyen sanatçı, evliliğin en başından beri samimiyetine inanmadığını dile getirdi. Semiramis Pekkan’ın itirafları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Serda Büyükkoyuncu ile Masadaki Sırlar

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ajda Pekkan’ın kardeşi olarak tanıdığımız Semiramis Pekkan, yıllar boyunca hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla konuşulan isimlerden biri oldu.

Ajda Pekkan’ın kardeşi olarak tanıdığımız Semiramis Pekkan, yıllar boyunca hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla konuşulan isimlerden biri oldu.

“Bana Yalan Söylediler”, “Ararım Sorarsın” gibi şarkılarla ablası Ajda Pekkan gibi sahnelerin ve magazin dünyasının unutulmaz isimleri arasına giren Pekkan, geçtiğimiz haftalarda akciğer kanseriyle mücadele ettiğini açıklamış ve sağlık durumuyla ilgili samimi itiraflarda bulunmuştu.

Ünlü sanatçı, hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada doktorunun kendisine geçmişte kullandığı tütün ürünlerinin bu süreçte etkili olabileceğini söylediğini aktarmış, “Lütfen tütünle ilgili hiçbir şeye dokunmayın. Elektronik sigara da sanıldığı kadar masum değil, belki daha da zararlı. Geçmişteki alışkanlıkların bedelini bugün ödüyorum” diyerek önemli bir uyarıda bulunmuştu.

Kanserle mücadelesi sürerken bu kez farklı bir açıklamasıyla gündeme geldi.

Kanserle mücadelesi sürerken bu kez farklı bir açıklamasıyla gündeme geldi.

Semiramis Pekkan, konuk olduğu “Serda Büyükkoyuncu ile Masadaki Sırlar” programında, 2017 yılında hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane oyuncularından Fikret Hakan ile yaptığı evliliği anlattı.

Pekkan, Fikret Hakan’ı ilk kez Galatasaray Adası’nda gördüğünü ve o sırada henüz 15 yaşında olduğunu söyleyerek, “Tekneden indi, dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biriydi. Baygınlık geçirmemek için kendimi zor tuttum. Fikret o zaman 32 yaşlarındaydı” dedi.

Aralarındaki yaş farkına dikkat çeken sanatçı, babasının bu durumu fark etmesinin ardından evliliğin gerçekleştiğini belirterek, “Evlilik biraz zorla oldu” itirafında bulundu.

Aralarındaki yaş farkına dikkat çeken sanatçı, babasının bu durumu fark etmesinin ardından evliliğin gerçekleştiğini belirterek, “Evlilik biraz zorla oldu” itirafında bulundu.

Nikah öncesinde Fikret Hakan’a, “Bak şimdi bu nikahı kıyacağız ama buradan çıkıp istediğin anda boşanabiliriz. Bu zorla yapılıyor, doğru bir şey değil” dediğini anlatan Pekkan, bu evliliğin samimiyetine hiçbir zaman inanmadığını dile getirdi.

Ünlü sanatçı, bu birlikteliğin sadece bir hayranlık duygusuyla başladığını ve bunun da kısa sürdüğünü belirterek, “O hayranlık iki ay sürdü. Sonra ben evden kaçtım ve yok olduk. Zaten 66 gün evli kaldık. Sarıyer Belediyesi’nde el ele, dostça ayrıldık” sözleriyle süreci anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Şükrü Kalyoncuoğulları

sen adamın sana tecavüz ettiğini hapise girmemek için aile zoruyla evlendiğinizi söylesene lafı dolaştırmadan