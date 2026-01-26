15 Yaşında Gelin Olan Semiramis Pekkan'dan 2 Ay Süren Evliliği Hakkında İtiraf

“Bana Yalan Söylediler”, “Ararım Sorarsın” gibi şarkılarla ablası Ajda Pekkan gibi sahnelerin ve magazin dünyasının unutulmaz isimleri arasına giren Pekkan, geçtiğimiz haftalarda akciğer kanseriyle mücadele ettiğini açıklamış ve sağlık durumuyla ilgili samimi itiraflarda bulunmuştu.

Ünlü sanatçı, hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada doktorunun kendisine geçmişte kullandığı tütün ürünlerinin bu süreçte etkili olabileceğini söylediğini aktarmış, “Lütfen tütünle ilgili hiçbir şeye dokunmayın. Elektronik sigara da sanıldığı kadar masum değil, belki daha da zararlı. Geçmişteki alışkanlıkların bedelini bugün ödüyorum” diyerek önemli bir uyarıda bulunmuştu.