15 Yaşında Gelin Olan Semiramis Pekkan'dan 2 Ay Süren Evliliği Hakkında İtiraf
Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, konuk olduğu “Masadaki Sırlar” programında 15 yaşındayken Fikret Hakan’la yaptığı evliliğe dair yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pekkan, aralarındaki büyük yaş farkına dikkat çekerek bu evliliğin kendi isteğiyle gerçekleşmediğini itiraf etti. Babasının durumu fark etmesiyle nikah masasına oturduğunu söyleyen sanatçı, evliliğin en başından beri samimiyetine inanmadığını dile getirdi. Semiramis Pekkan’ın itirafları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
İşte detaylar 👇
Kaynak: Serda Büyükkoyuncu ile Masadaki Sırlar
Ajda Pekkan’ın kardeşi olarak tanıdığımız Semiramis Pekkan, yıllar boyunca hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla konuşulan isimlerden biri oldu.
Kanserle mücadelesi sürerken bu kez farklı bir açıklamasıyla gündeme geldi.
Aralarındaki yaş farkına dikkat çeken sanatçı, babasının bu durumu fark etmesinin ardından evliliğin gerçekleştiğini belirterek, “Evlilik biraz zorla oldu” itirafında bulundu.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
sen adamın sana tecavüz ettiğini hapise girmemek için aile zoruyla evlendiğinizi söylesene lafı dolaştırmadan