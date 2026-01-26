onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tan Taşçı'nın Dansçısı Evrim Öncül Ulu İki Farklı Gününü Paylaştı

Tan Taşçı'nın Dansçısı Evrim Öncül Ulu İki Farklı Gününü Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.01.2026 - 14:02

İçerik Devam Ediyor

Tan Taşçı’nın sahne ekibinde yer alan dansçı Evrim Öncül Ulu, sosyal medyada paylaştığı videoyla dikkatleri üzerine çekti. Bir gün önce konser sahnesinde olan Ulu, ertesi gün köyünde hasat yaparken çektiği görüntülerini paylaştı. “Dün sahnedeydim, bugün köyümdeyim” notuyla paylaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gelin birlikte bakalım 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı’nın sahne ekibinde yer alan dansçı Evrim Öncül Ulu, sosyal medyada yaptığı samimi paylaşımla olay oldu.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı’nın sahne ekibinde yer alan dansçı Evrim Öncül Ulu, sosyal medyada yaptığı samimi paylaşımla olay oldu.

Ulu, iki farklı gününü yan yana koyduğu paylaşımıyla dikkat çekti. Bir gün önce Tan Taşçı konserinde sahnede ter döken Evrim Öncül Ulu, ertesi gün soluğu köyünde aldı. Hasat yaparken çekilen karelerini paylaşan Ulu, altına düştüğü “Dün Tan Taşçı konserinde sahnedeydim, bugün köyümde hasat yapıyorum” ve 'Dünyanın neresinde olursan ol hasat zamanı köyüne dönen dansçılar 😅🥹 Ne mutlu bize saf mutluluğu bulabildiğimiz yerlerdeyiz 🌸🤍' notlarıyla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın