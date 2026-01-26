Tarkan’ın Şubat Konseri Biletleri İçin Sıraya Giren Kişi Sayısı Gündem Oldu
Yedi yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıkan Tarkan’ın Volkswagen Arena’daki konser serisi rekorlarla sona erdi. Ocak ayındaki konserlerin ardından gözler bu kez Şubat ayındaki yeni konserlere çevrildi. 3-4 Şubat tarihli konserlerin biletleri satışa çıkar çıkmaz, 1.522 TL ile 12.600 TL arasında değişen fiyatlara rağmen 170 binin üzerinde kişi online sıraya girdi. Yoğunluk sosyal medyada gündem oldu.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Megastar Tarkan, yedi yıl aradan sonra İstanbul’a muhteşem bir dönüş yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ocak konserlerinin ardından Tarkan’ın bu dev organizasyondan elde ettiği gelir de gündeme geldi.
Ocak serisinin tamamlanmasının ardından bu kez gözler Şubat ayındaki yeni konserlere çevrildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın