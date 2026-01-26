Tarkan’ın Şubat Konseri Biletleri İçin Sıraya Giren Kişi Sayısı Gündem Oldu

Ocak ayında Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve 16-17-20-23 Ocak tarihlerini kapsayan konser serisi, hayranlarına unutulmaz geceler yaşattı. Sekiz konserlik İstanbul serisi boyunca salonu dolduran binlerce hayran, Tarkan’ın hit şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Bu özel gecelere yalnızca hayranlar değil, sanat ve televizyon dünyasından da birçok ünlü isim katıldı. Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin gibi isimler de Volkswagen Arena’daki konserlerde tribündeki yerini alanlar arasındaydı.