Tarkan’ın Şubat Konseri Biletleri İçin Sıraya Giren Kişi Sayısı Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.01.2026 - 13:30

Yedi yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıkan Tarkan’ın Volkswagen Arena’daki konser serisi rekorlarla sona erdi. Ocak ayındaki konserlerin ardından gözler bu kez Şubat ayındaki yeni konserlere çevrildi. 3-4 Şubat tarihli konserlerin biletleri satışa çıkar çıkmaz, 1.522 TL ile 12.600 TL arasında değişen fiyatlara rağmen 170 binin üzerinde kişi online sıraya girdi. Yoğunluk sosyal medyada gündem oldu.

Megastar Tarkan, yedi yıl aradan sonra İstanbul’a muhteşem bir dönüş yaptı.

Ocak ayında Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve 16-17-20-23 Ocak tarihlerini kapsayan konser serisi, hayranlarına unutulmaz geceler yaşattı. Sekiz konserlik İstanbul serisi boyunca salonu dolduran binlerce hayran, Tarkan’ın hit şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Bu özel gecelere yalnızca hayranlar değil, sanat ve televizyon dünyasından da birçok ünlü isim katıldı. Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin gibi isimler de Volkswagen Arena’daki konserlerde tribündeki yerini alanlar arasındaydı.

Ocak konserlerinin ardından Tarkan’ın bu dev organizasyondan elde ettiği gelir de gündeme geldi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında konuşan Elif Eperen, megastarın sahne ücretinin konser başına yaklaşık 500 bin dolar olduğunu öne sürdü. Bu hesaba göre Tarkan’ın İstanbul’daki sekiz konser sonunda yaklaşık 4 milyon dolar (yaklaşık 170 milyon TL’nin üzerinde) bir gelir elde ettiği iddia edildi.

Ocak serisinin tamamlanmasının ardından bu kez gözler Şubat ayındaki yeni konserlere çevrildi.

Megastar Tarkan, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde yeniden Volkswagen Arena sahnesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen bu konserlerin biletleri, 26 Ocak Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı.

Ancak bilet satışının başlamasıyla birlikte adeta dijital bir izdiham yaşandı. Fiyatları 1.522 TL ile 12.600 TL arasında değişen biletler için 170 binin üzerinde kişi aynı anda online sıraya girdi.

