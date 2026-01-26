Survivor’ın Böceklerle Dolu Fanus Cezası Exxen’de Yayınlandı
Survivor’da rekabet her geçen gün daha da sertleşirken, cezalar da aynı oranda ağırlaşıyor. Dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kaybeden takımlar bu kez yalnızca açlıkla değil, zorlayıcı görevlerle de sınandı. Yarışmacılar için fiziksel mücadelenin yanı sıra psikolojik dayanıklılık da ön plana çıktı. Son bölümde verilen cezalar yalnızca Exxen’de yayınlandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, her sezon olduğu gibi bu yıl da sert parkurları ve beklenmedik cezalarıyla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı’nın cezayı açıkladığı anlar 👇
Gönüllüler takımının ceza görüntüleri 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın