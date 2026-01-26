Survivor’ın Böceklerle Dolu Fanus Cezası Exxen’de Yayınlandı

Survivor’da rekabet her geçen gün daha da sertleşirken, cezalar da aynı oranda ağırlaşıyor. Dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kaybeden takımlar bu kez yalnızca açlıkla değil, zorlayıcı görevlerle de sınandı. Yarışmacılar için fiziksel mücadelenin yanı sıra psikolojik dayanıklılık da ön plana çıktı. Son bölümde verilen cezalar yalnızca Exxen’de yayınlandı!