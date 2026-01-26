onedio
Survivor’ın Böceklerle Dolu Fanus Cezası Exxen’de Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.01.2026 - 15:02

Survivor’da rekabet her geçen gün daha da sertleşirken, cezalar da aynı oranda ağırlaşıyor. Dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kaybeden takımlar bu kez yalnızca açlıkla değil, zorlayıcı görevlerle de sınandı. Yarışmacılar için fiziksel mücadelenin yanı sıra psikolojik dayanıklılık da ön plana çıktı. Son bölümde verilen cezalar yalnızca Exxen’de yayınlandı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, her sezon olduğu gibi bu yıl da sert parkurları ve beklenmedik cezalarıyla gündemde.

Yarışmada kaybeden takımlar için belirlenen yaptırımlar, konfor alanını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Son oyunun ardından cezayla karşı karşıya kalan ilk ekip Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler, Dominik’te yerel halkın günlük yaşamına dahil edilerek çamaşır yıkama cezası aldı.

Öte yandan Ünlüler takımını bekleyen ceza ise çok daha sarsıcıydı. Ünlüler, hamam böcekleriyle dolu bir fanusta gizlenen çilekleri çıkarmak zorunda bırakıldı. Yaşanan anlar, programın normal yayınından farklı olarak yalnızca Exxen platformunda paylaşıldı.

Acun Ilıcalı’nın cezayı açıkladığı anlar 👇

Gönüllüler takımının ceza görüntüleri 👇

