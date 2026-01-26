onedio
Survivor'da Yarışan Bayhan'ın Platonik Aşk İtirafı Yürekleri Burktu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.01.2026 - 19:23

Survivor'a katılan ve hayranlarının sayısını katlayan Bayhan, yarışmadaki performansı, davranışları ve sözleriyle gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Daha çok yarışmaya dair konularla konuşulsa da hayatına dair verdiği bilgilerle de son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Bayhan, bu kez de aşkla ilgili itirafıyla gündem oldu.

Survivor'da hem performansı hem de yaptıkları ve sözleriyle gündemden düşmeyen Bayhan, yarışmanın en yüksek oyunu almaya devam ediyor.

Survivor adasında yaptığı ve söylediği hemen her şeyle gündem olan Bayhan, çoğunlukla izleyenleri kahkahaya boğuyor. Ancak zaman zaman ailesine ya da aşk hayatına dair yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Bayhan, sevenlerinin üzülmesine de yol açıyor.

Bayhan, bu kez de aşık olmakla ilgili itirafıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Bayhan, 'Hayatımda üç kez aşık oldum. Üçü de platonikti. Üçünde de ‘seni seviyorum’ bile diyemedim.” itirafında bulundu. Bu itirafı sevenlerinin yüreklerini burktu.

