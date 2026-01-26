Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Doğukan Güngör’e Feyza Civelek de Veda Etti

Dördüncü sezonuyla ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nde bu sezon birçok değişiklik yaşandı. Sezonun ilk bölümlerinde Doğa karakterine hayat veren ve Doğukan Güngör’le partnerlik yapan Sıla Türkoğlu diziden ayrılmıştı. Şimdiyse Doğukan Güngör ayrıldı ve dizinin iki başrolünün de Kızılcık Şerbeti hikayesi sonlanmış oldu.

Doğukan Güngör’e ekip arkadaşlarının veda paylaşımları devam ediyor. Şimdiyse Nilay’a hayat veren Feyza Civelek’in paylaşımıyla karşınızdayız.