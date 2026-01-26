onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Doğukan Güngör'e Feyza Civelek de Veda Etti

Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Doğukan Güngör’e Feyza Civelek de Veda Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.01.2026 - 15:30

Dördüncü sezonuyla ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nde bu sezon birçok değişiklik yaşandı. Sezonun ilk bölümlerinde Doğa karakterine hayat veren ve Doğukan Güngör’le partnerlik yapan Sıla Türkoğlu diziden ayrılmıştı. Şimdiyse Doğukan Güngör ayrıldı ve dizinin iki başrolünün de Kızılcık Şerbeti hikayesi sonlanmış oldu. 

Doğukan Güngör’e ekip arkadaşlarının veda paylaşımları devam ediyor. Şimdiyse Nilay’a hayat veren Feyza Civelek’in paylaşımıyla karşınızdayız.

Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Doğukan Güngör, Show TV'nin yönetiminin kararıyla diziden çıkarıldı.

Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Doğukan Güngör, Show TV’nin yönetiminin kararıyla diziden çıkarıldı.

Testleri pozitif çıkan Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti hikayesi aniden sonlandırıldı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün ardından karar açıklanınca oyuncu da diziseverler de şoke oldu. Yeni bölüm fragmanından Doğukan Güngör’ün sahnelerinin kaldırıldığı da kısa süre içerisinde fark edildi.

Dizi süresince Doğukan Güngör'le yakın arkadaş haline gelen Feyza Civelek veda paylaşımı yaptı.

Dizi süresince Doğukan Güngör’le yakın arkadaş haline gelen Feyza Civelek veda paylaşımı yaptı.

Civelek, Instagram hesabından Doğukan Güngör’le fotoğrafını paylaşarak aşağıdaki notu düştü. 👇

Kızılcık Şerbeti’nin bana kattığı en güzel dostlardan birisin. 4 yıl boyunca seninle çalışmak çok keyifliydi, her zaman kalbimdesin. Seni seviyorum canım kardeşim 💙”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
