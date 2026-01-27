onedio
Fatih Altaylı Cezaevinde İzlemeye Başladığı Favori Dizisini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
27.01.2026 - 09:01

Gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevine girmesi, kamuoyunda uzun süre tartışılan gelişmelerden biri olmuştu. Medya dünyasında geniş yankı uyandıran süreç, hem basın özgürlüğü hem de ifade sınırları açısından dikkatle takip edilmişti. Aylar süren süreç boyunca konu sık sık gündeme geldi. Altaylı, cezaevinden çıkmasıyla birlikte YouTube’a da geri döndü. Cezaevinde kaldığı dönemde izlemeye başladığı bir diziden bahsetti. Gelin detaylara geçelim!

Fatih Altaylı, NOW’da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı’na hayran olmuştu.

Altaylı, tahliye olmasıyla birlikte YouTube’da sürdürdüğü programını uzun zaman sonra yeniden gerçekleştirdi. Yaşadığı süreci ve cezaevinde neler yaptığını, neler yaşadığını anlattı. Cezaevinde kaldığı süreçte diziyi yakından takip ettiğini dile getirdi. Aynı zamanda cezaevinden çıkmasıyla birlikte diziyi bırakmayacağını, bölümleri takip edeceğini de ekledi.

Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası almış, 6 ay tutuklu kalmıştı. Yapılan itirazların ardından tahliyesi gerçekleşmişti.

