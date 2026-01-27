Fatih Altaylı Cezaevinde İzlemeye Başladığı Favori Dizisini Açıkladı
Gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevine girmesi, kamuoyunda uzun süre tartışılan gelişmelerden biri olmuştu. Medya dünyasında geniş yankı uyandıran süreç, hem basın özgürlüğü hem de ifade sınırları açısından dikkatle takip edilmişti. Aylar süren süreç boyunca konu sık sık gündeme geldi. Altaylı, cezaevinden çıkmasıyla birlikte YouTube’a da geri döndü. Cezaevinde kaldığı dönemde izlemeye başladığı bir diziden bahsetti. Gelin detaylara geçelim!
Fatih Altaylı, NOW’da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı’na hayran olmuştu.
