Testo Taylan'dan Güven Bana İddiası: "Müge Anlı Bizi Azarladı, Program Yayından Kaldırıldı"
YouTuber Testo Taylan, Tolunay Ören ve Konsol Oyun ile birlikte Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programına katıldıklarını açıkladı. Ayrıca Testo Taylan, programda Müge Anlı'nın kendilerini azarladığını ve bölümün yayınlanmadığını, daha sonra da programın yayından kaldırıldığını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Müge Anlı, yaz döneminde de Güven Bana programıyla ekranlardaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü YouTuber Testo Taylan, Güven Bana'ya katıldıklarına dair açıklamada bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın