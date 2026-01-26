onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Testo Taylan'dan Güven Bana İddiası: "Müge Anlı Bizi Azarladı, Program Yayından Kaldırıldı"

Testo Taylan'dan Güven Bana İddiası: "Müge Anlı Bizi Azarladı, Program Yayından Kaldırıldı"

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.01.2026 - 20:37

YouTuber Testo Taylan, Tolunay Ören ve Konsol Oyun ile birlikte Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programına katıldıklarını açıkladı. Ayrıca Testo Taylan, programda Müge Anlı'nın kendilerini azarladığını ve bölümün yayınlanmadığını, daha sonra da programın yayından kaldırıldığını iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Müge Anlı, yaz döneminde de Güven Bana programıyla ekranlardaydı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Müge Anlı, yaz döneminde de Güven Bana programıyla ekranlardaydı.

Birbirinden ünlü konukları ağırlayan Müge Anlı, 2025-2026 sezonunun başlamasıyla birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geri döndü. Eylül ayında ekranlara veda eden Güven Bana'yla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü YouTuber Testo Taylan, Güven Bana'ya katıldıklarına dair açıklamada bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın