Kanuni’nin Zam Yaparak 3 Milyon Akçeye Çıkardığı Pargalı’nın Maaşı Günümüzde Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.01.2026 - 22:32

Türk televizyon tarihine damga vurmuş yapımlardan biri de Muhteşem Yüzyıl. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatan dizide Kanuni ve Pargalı arasında bir diyalog yeniden gündem oldu. Dizinin bir bölümünde Kanuni'nin Pargalı İbrahim'in maaşını 2 milyon akçeden 3 milyon akçeye yükseltmesi akıllara 'Bugünkü değeri ne kadar?' sorusunu getirdi. Instagram'da 'yatirimcifelsefesi' isimli hesap Pargalı'nın maaşının bugünkü değerini hesapladı. Ortaya dudak uçuklatan bir rakam ortaya çıktı...

Pargalı İbrahim'in maaşı bugün ne kadar?

Muhteşem Yüzyıl'ın bir bölümünde Sultan Süleyman'ın Pargalı İbrahim'in maaşını 2 milyondan 3 milyon akçeye çıkardığı görülüyor. Peki bu maaşın günümüzdeki değeri ne kadar? Instagram'da 'yatirimcifelsefesi' isimli hesap bir video paylaşarak şu hesaplamayı yaptı:

'Sultan Süleyman bir bölümünde Pargalı'nın maaşını arttırır. Peki 3 milyon akçenin bugünkü değeri ne kadar? Hemen gelin hesaplayalım.

Kanuni döneminde, 57 akçe, 1 altına eş değerdi. Yani 3 milyon akçe, 52 bin 631 altın ediyor. Ayrıca o dönemde 1 altın, 3.5 gramdı. 3.5 gramı 52 bin 631 ile çarparsak 184 bin 210 gram ediyor. Bu gram altın 22 ayar.

Bugünlerde 22 ayar altının yaklaşık değeri, 5 bin 800 TL. 5 bin 800 ile 184 bin 210 gramı çarparsak 1 milyar 68 milyon 421 bin 52 TL!! Yani yaklaşık olarak, 21 milyon euro. Pargalı İbrahim'in maaşı, bugünkü Osimhen'in maaşına eşit.' diyebiliriz...'

Videoya gelen yorumlardan bazılar şöyle oldu:

