Kanuni’nin Zam Yaparak 3 Milyon Akçeye Çıkardığı Pargalı’nın Maaşı Günümüzde Ne Kadar?

Muhteşem Yüzyıl'ın bir bölümünde Sultan Süleyman'ın Pargalı İbrahim'in maaşını 2 milyondan 3 milyon akçeye çıkardığı görülüyor. Peki bu maaşın günümüzdeki değeri ne kadar? Instagram'da 'yatirimcifelsefesi' isimli hesap bir video paylaşarak şu hesaplamayı yaptı:

'Sultan Süleyman bir bölümünde Pargalı'nın maaşını arttırır. Peki 3 milyon akçenin bugünkü değeri ne kadar? Hemen gelin hesaplayalım.

Kanuni döneminde, 57 akçe, 1 altına eş değerdi. Yani 3 milyon akçe, 52 bin 631 altın ediyor. Ayrıca o dönemde 1 altın, 3.5 gramdı. 3.5 gramı 52 bin 631 ile çarparsak 184 bin 210 gram ediyor. Bu gram altın 22 ayar.

Bugünlerde 22 ayar altının yaklaşık değeri, 5 bin 800 TL. 5 bin 800 ile 184 bin 210 gramı çarparsak 1 milyar 68 milyon 421 bin 52 TL!! Yani yaklaşık olarak, 21 milyon euro. Pargalı İbrahim'in maaşı, bugünkü Osimhen'in maaşına eşit.' diyebiliriz...'