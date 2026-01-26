onedio
Rekorlar Kitabına Girdi: 65 Yıldır Aynı Şirkette Aynı Pozisyonda Çalışıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.01.2026 - 21:46

Japonya’da yaşayan Yasuko Tamaki, aynı şirkette 65 yıldır aynı pozisyonda çalışıyor. Bu süreyle Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdıran Tamaki, 1956 yılında henüz 26 yaşındayken girdiği şirkette hâlâ çalışarak hem yaşına hem emekliliğe meydan okuyor. Yıllar boyunca kendini geliştiren Tamaki, sabah saat 05.30’da uyanıyor akşam saat 17.30’da ise mesaisini bitiriyor. İşte çalışma aşkıyla yanıp tutuşan, emekliliğe meydan okuyan Japon kadının hikayesi…

Kaynak

65 yıldır aynı şirkette aynı pozisyonda çalışıyor.

Japonya’da yaşayan Yasuko Tamaki, aynı şirkette 65 yıldan fazla aynı pozisyonda çalışarak adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na yazdırdı. 1956 yılında 26 yaşındayken Sunco isimli şirkete giren Tamaki, buradaki kariyerine 96 yaşına kadar devam ettirdi. 1930 doğumlu olan Tamaki, ofis müdürü olarak görev yapıyor. Tamaki, sabah 09.00'dan akşam saat 17.30'a kadar tam zamanlı olarak çalışıyor.

60 yaşından sonra bilgisayar kullanmayı öğrenen Tamaki, 70 yaşında profesyonel bilgisayar kullanıcısı oldu. 90 yaşına geldiğinde birden fazla sosyal medya platformunu rahatlıkla kullanabilen Tamaki, Guinness Dünya Rekorlar ödülünü alırken “Yıllardır sadece yapmam gerekeni yaptım. Çok duygulandım” dedi.

Öte yandan Tamaki, sabah saat 05.30'da uyanıp 30 dakika yoga yaptığını belirtti.

