Rekorlar Kitabına Girdi: 65 Yıldır Aynı Şirkette Aynı Pozisyonda Çalışıyor
Japonya’da yaşayan Yasuko Tamaki, aynı şirkette 65 yıldır aynı pozisyonda çalışıyor. Bu süreyle Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdıran Tamaki, 1956 yılında henüz 26 yaşındayken girdiği şirkette hâlâ çalışarak hem yaşına hem emekliliğe meydan okuyor. Yıllar boyunca kendini geliştiren Tamaki, sabah saat 05.30’da uyanıyor akşam saat 17.30’da ise mesaisini bitiriyor. İşte çalışma aşkıyla yanıp tutuşan, emekliliğe meydan okuyan Japon kadının hikayesi…
65 yıldır aynı şirkette aynı pozisyonda çalışıyor.
