Yapım mı, Show TV mi, TMSF mi? Doğukan Güngör'ü Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarma Kararını Kim Verdi?
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarılmıştı. Uzun bir açıklama yayınlayan Doğukan Güngör yerine gelecek oyuncu bile belli olmuştu. Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasına kim karar verdi sorusu yanıt buldu.
Kaynak: Oda TV
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti yine gündemden düşmüyor. Dizi son olarak Doğukan Güngör'ün çıkarılmasıyla gündem oldu.
Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasına kim karar verdi? Show TV mi, yapımcı mı, TMSF mi?
