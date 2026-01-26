onedio
Yapım mı, Show TV mi, TMSF mi? Doğukan Güngör'ü Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarma Kararını Kim Verdi?

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.01.2026 - 22:21

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarılmıştı. Uzun bir açıklama yayınlayan Doğukan Güngör yerine gelecek oyuncu bile belli olmuştu. Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasına kim karar verdi sorusu yanıt buldu.

Kaynak: Oda TV

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti yine gündemden düşmüyor. Dizi son olarak Doğukan Güngör'ün çıkarılmasıyla gündem oldu.

Yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından bir anda diziden çıkarılan Doğukan Güngör gündem olmuştu. Fatih karakterine Güngör yerine Emre Dinler'in hayat vereceği de bugün belli oldu.

Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasına kim karar verdi? Show TV mi, yapımcı mı, TMSF mi?

Oda TV'de yer alan habere göre, ünlü oyuncunun çıkarılmasının ardından merak edilen bu sorunun cevabı TMSF'ye soruldu. Yapım tarafı “Yeni birini bulmak zorundaydık. Göreceğiz” açıklamasında bulunurken Emre Dinler'in çarşamba günü sete çıkacağı öğrenildi. 'Doğukan Güngör’ü diziden kim çıkardı?' sorusuna ise TMSF, kararın Show TV'ye ait olduğunu belirterek cevap verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
