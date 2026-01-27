onedio
Doğukan Güngör Gece Paylaşıp Sildiği Tweetle Kafa Karıştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.01.2026 - 10:02

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, son günlerde gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümün yayınlanmasının ardından açıklanan kararla ilgili hala tartışmalar sürüyor. Dün gece de Doğukan Güngör X hesabından bir paylaşım yapıp hemen sildi. Silmiş olması kafa karıştırdı. Gelin detaylara geçelim!

Doğukan Güngör’ün kadrodan çıkarılmasıyla çekilen yeni bölümlerdeki sahneleri de silindi.

Dizinin kadrosundan çıkarılma nedeni yasaklı madde testinin pozitif çıkmasıydı. Show TV yönetimi testlerin pozitif çıkması sonucunda oyuncuyla bağlarını kesmeye karar verdi. Dizide Fatih’e hayat veren Güngör’ün yerine hangi oyuncunun geleceği de merak konusuydu. Dün ise Birsen Altuntaş yeni Fatih’in Emre Dinler olduğunu açıkladı.

Doğukan Güngör’ün özellikle X hesabını aktif bir şekilde kullandığını yakından takip edenler bilir.

Duygularını ve düşüncelerini saklamayı tercih etmeyen Güngör’ün herhangi bir olay olduğunda hep X’te tweet attığına şahit oluyoruz. Dün gece saatlerinde de yukarıda yer alan fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf Kızılcık Şerbeti setinde çekilmişti. Tam, “Üzülme, yanındayız” gibi destek yorumları artıyordu ki Güngör paylaşımını kaldırdı.

