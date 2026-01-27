onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen, Müge Anlı'nın Yayınını Arayarak 'Bağırmış'

Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen, Müge Anlı'nın Yayınını Arayarak 'Bağırmış'

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.01.2026 - 10:07

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya ve sır dolu olaylar çözülmeye devam ediyor. Dünkü yayında Müge Anlı, bir konuda örnek vermek amacıyla Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'i anmıştı. Necla Özmen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programını arayarak 'Ben yalancı değilim' dediği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gündüz kuşağının en sevilen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te pek çok olay aydınlatılmaya devam ediyor.

Gündüz kuşağının en sevilen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te pek çok olay aydınlatılmaya devam ediyor.

26 Ocak Pazartesi günü yayınlanan programda, Ünzile ve Süleyman arasındaki dolandırıcılık iddiası da ele alındı. Süleyman Bey, sevgilisi Ünzile Hanım'ın kendisine ait 350 bin TL'yi alıp gittiğini iddia etti. İddiaların odağındaki Ünzile Hanım ise yayına katıldı.

Müge Anlı konuyu işlerken Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'e gönderme yaptı.

Müge Anlı konuyu işlerken Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'e gönderme yaptı.

Konuşması sırasında 'Trump'ın kızıyım diyor birisi yani. Herkes istediğini söylüyor memlekette.' diyen Müge Anlı, bir süre sonra Necla Özmen'in yayını aradığını belirtti. Müge Anlı, 'Bu arada Trump’ın kızıyla ilgili bahsetmiştim ya, yayını aramış. Ben yalancı değilim diye bağırıyormuş. Tamam hanımefendi siz Trump’ın kızı olun. Ben onu hani gündemde diye söyledim. Yaptırırsınız bir DNA testi çıkartırsınız ortaya. Ben onu farzımuhal söylemiştim. Ben o konuyu da bilmiyorum. Nereden bulmuş onun annesi Trump’ı?” diyerek Necla Özmen'in yayını arayarak söylediklerini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın