Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen, Müge Anlı'nın Yayınını Arayarak 'Bağırmış'
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya ve sır dolu olaylar çözülmeye devam ediyor. Dünkü yayında Müge Anlı, bir konuda örnek vermek amacıyla Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'i anmıştı. Necla Özmen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programını arayarak 'Ben yalancı değilim' dediği ortaya çıktı.
Gündüz kuşağının en sevilen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te pek çok olay aydınlatılmaya devam ediyor.
Müge Anlı konuyu işlerken Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'e gönderme yaptı.
