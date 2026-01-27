Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen, Müge Anlı'nın Yayınını Arayarak 'Bağırmış'

Konuşması sırasında 'Trump'ın kızıyım diyor birisi yani. Herkes istediğini söylüyor memlekette.' diyen Müge Anlı, bir süre sonra Necla Özmen'in yayını aradığını belirtti. Müge Anlı, 'Bu arada Trump’ın kızıyla ilgili bahsetmiştim ya, yayını aramış. Ben yalancı değilim diye bağırıyormuş. Tamam hanımefendi siz Trump’ın kızı olun. Ben onu hani gündemde diye söyledim. Yaptırırsınız bir DNA testi çıkartırsınız ortaya. Ben onu farzımuhal söylemiştim. Ben o konuyu da bilmiyorum. Nereden bulmuş onun annesi Trump’ı?” diyerek Necla Özmen'in yayını arayarak söylediklerini açıkladı.