onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Son Yılların En İyi Animasyon Filmlerinden 15 Öneri

Son Yılların En İyi Animasyon Filmlerinden 15 Öneri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.01.2026 - 08:01

Animasyon sineması son yıllarda sadece çocuklara değil, her yaştan izleyiciye hitap eden güçlü hikayelerle öne çıkıyor. Özellikle 2024 ve 2025’te çıkan yapımlar, görsel yaratıcılığın yanında duygusal derinlikleriyle de dikkat çekti. Aile, kimlik, kayıp ve cesaret gibi temalar animasyon dünyasında daha cesur biçimde ele alındı. Gişede başarı yakalayan bu filmler, aynı zamanda izleyicilerden yüksek puanlar aldı. Biz de son yılların öne çıkan animasyon filmlerini bir araya getirdik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zootropolis 2

Zootropolis 2

Judy ve Nick bu kez şehirdeki daha büyük ve karmaşık bir sorunun peşine düşüyor. Olaylar sıradan bir suç soruşturması gibi başlasa da kısa sürede tüm Zootopia’yı ilgilendiren bir düzene dönüşüyor. İkili arasındaki güven ilişkisi ciddi şekilde sınanıyor. Yeni karakterler, şehrin daha önce görmediğimiz yüzlerini ortaya çıkarıyor.

Elio

Elio

Elio, dünyada kendine yer bulmakta zorlanan içine kapanık bir çocuktur. Bir gün yanlışlıkla Dünya’nın temsilcisi sanılarak uzaya götürülür. Kendini bir anda galaksiler arası bir ortamda bulan Elio, korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Uzay dünyası hayal gücünü zorlayan detaylarla doludur. Film, yalnızlık ve aidiyet duygusunu merkezine alır.

Kötü Adamlar 2

Kötü Adamlar 2

Eskiden suç dünyasında tanınan ekip bu kez düzgün bir hayat kurmaya çalışır. Ancak geçmişte yaptıkları her şey peşlerini bırakmaz. Yeni bir tehdit, onları tekrar zor bir seçimle karşı karşıya getirir. Film, değişmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını gösterir. Karakterler arasındaki bağ daha derin işlenir.

Ters Yüz 2

Ters Yüz 2

Riley bu kez ergenlik dönemine adım atar ve duyguların dengesi tamamen değişir. Yeni duygular, eski düzeni altüst eder. Beynin içindeki karmaşa giderek büyür. Film, büyümenin kafa karıştırıcı yanlarını açıkça gösterir. İzleyiciye tanıdık gelen duygular sık sık ön plana çıkar.

Vahşi Robot

Vahşi Robot

Issız bir adaya düşen bir robot, hayatta kalmayı öğrenmek zorunda kalır. Doğa ile kurduğu ilişki zamanla değişir. Hayvanlarla oluşan bağlar hikâyenin temelini oluşturur. Film sessiz anları etkili biçimde kullanır. Yaşam ve empati temaları ön plandadır. Duygusal etkisi giderek artar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4

Po artık yalnızca bir savaşçı değil, bir liderdir. Yeni sorumluluklar onu zorlar. Geçmişinden gelen tehditler tekrar ortaya çıkar. Film, miras bırakma ve yol gösterme kavramlarını ele alır. Mizah her zamanki gibi yerli yerindedir.

Orion ve Karanlık

Orion ve Karanlık

Orion karanlıktan korkan bir çocuktur. Karanlık ise bir gece ona kendini anlatmaya karar verir. Film, çocukluk korkularını farklı bir bakışla ele alır. Soyut kavramlar canlı karakterlere dönüşür.

Transformers: Başlangıç

Transformers: Başlangıç

Film, Optimus Prime ve Megatron’un geçmişine odaklanır. İkili arasındaki dostluğun nasıl düşmanlığa dönüştüğü anlatılır. Cybertron’un kaderi hikâyenin merkezindedir. Güç ile sorumluluk arasındaki fark net biçimde gösterilir.

Çocuk ve Balıkçıl

Çocuk ve Balıkçıl

Annesini kaybeden bir çocuk, gizemli bir dünyaya adım atar. Gerçek ile hayal arasındaki sınırlar belirsizleşir. Film, yas ve kabullenme duygularını sessizce işler. Masalsı görüntüler altında karanlık bir ton vardır.

Elemental: Doğanın Güçleri

Elemental: Doğanın Güçleri

Ateş ve suyun bir arada yaşadığı bir şehirde geçen hikâye farklılıklar üzerine kuruludur. İki zıt karakter arasında beklenmedik bir bağ oluşur. Aile beklentileri önemli bir rol oynar. Film uyum sağlama temasını işler. Görsel dünya oldukça renklidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Suzume

Suzume

Suzume gizemli kapıların peşinden gider. Her kapının ardında geçmişten gelen acılar vardır. Film, felaketlerin bıraktığı izleri işler. Yolculuk yapısı hikâyeye yön verir. Fantastik öğeler gerçeklikle iç içedir.

Çizmeli Kedi: Son Dilek

Çizmeli Kedi: Son Dilek

Çizmeli Kedi’nin artık ölümlü olduğunu fark etmesiyle başlayan bir hikâyeyi anlatır. Dokuz canının neredeyse tamamını harcadığını öğrenen kahraman, ilk kez korkuyla yüzleşir. Kayıp bir dileğin peşine düşerken hem geçmişiyle hem de hatalarıyla hesaplaşmak zorunda kalır. Yolculuk boyunca yalnız olmanın değil, dostluğun önemini yeniden hatırlar.

Işıkyılı

Işıkyılı

Buzz Lightyear bu kez efsanenin kendisidir. Zaman ve yalnızlık temaları öne çıkar. Görev başarısızlığı karakteri içten içe yıpratır. Film kahramanlık fikrini sorgular. Bilim kurgu yönü güçlüdür.

Wendell ve Wild

Wendell ve Wild

İki iblis kardeş dünyaya dönmek ister. Geçmişi sorunlu bir kızla yolları kesişir. Film karanlık mizah kullanır. Ölüm ve kayıp temaları açıkça işlenir.

Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

Kaplumbağalar bu kez daha genç ve deneyimsizdir. Dış dünyaya uyum sağlamaya çalışırlar. Ergenlik duygusu hikâyeye yön verir. Film enerjik bir anlatı sunar. Çizim tarzı farklılık yaratır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın