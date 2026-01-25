onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hop Oturup Hop Kaldıran, Son Yıllara Damga Vurmuş 15 Korku Filmi Önerisi

Hop Oturup Hop Kaldıran, Son Yıllara Damga Vurmuş 15 Korku Filmi Önerisi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.01.2026 - 08:01

Korku filmi izlemenin zevki her zaman apayrı oluyor. Eğer siz de ara sıra korku ve gerilim filmi izleyerek heyecanlı saatler geçirmek istiyorsanız bu liste tam size göre. Son yıllara damgasını vurmuş 15 korku filmi önerisiyle sizlerleyiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Invisible Man (2020)

1. The Invisible Man (2020)

Cecilia Kass, kontrolcü partneri Adrian Griffin’in ölümünden sonra özgürlüğüne kavuştuğunu düşünür. Ancak evinde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlar ve Cecilia, Adrian’ın hâlâ hayatta olabileceğinden şüphelenir. Kimse ona inanmazken Cecilia, hem kendi akıl sağlığını hem de sevdiklerini korumaya çalışır.

2. Host (2020)

2. Host (2020)

Haley, Jemma, Emma ve arkadaşları çevrim içi bir ruh çağırma seansı düzenler. Seans sırasında yapılan küçük bir hata, çağrılan varlığın bağlantıyı koparmamasına neden olur. Korku, her karakterin kendi evinde ve ekran başında yaşanır.

3. The Night House (2021)

3. The Night House (2021)

Beth, kocası Owen’ın ani ölümü sonrası göl kenarındaki evde yalnız kalır. Owen’ın geride bıraktığı notlar ve evdeki mimari detaylar Beth’i rahatsız edici keşiflere sürükler. Beth, eşinin gizlediği karanlık bir gerçeğe yaklaşır.

4. Malignant (2021)

4. Malignant (2021)

Madison Mitchell, işlenen cinayetleri sanki kendi gözleriyle görüyormuş gibi deneyimlemeye başlar. Görüntüler ilerledikçe Madison, geçmişiyle bağlantılı bir varlık olan Gabriel’in izini sürer. Polis memuru Sydney, Madison’a bu süreçte eşlik eder.

5. X (2022)

5. X (2022)

Maxine Minx ve Wayne, bir yetişkin film çekimi için Pearl ve Howard’ın çiftliğini kiralar. Çekimler ilerledikçe ev sahiplerinin rahatsız edici ilgisi artar. Gece çöktüğünde ekip için kaçış giderek zorlaşır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Barbarian (2022)

6. Barbarian (2022)

Tess Marshall, Detroit’te kiraladığı evde Keith Toshko ile karşılaşır. Evin bodrumunda keşfedilen gizli alan, Tess’i beklenmedik bir tehlikenin içine çeker. Daha sonra AJ Gilbride’ın gelişiyle evin geçmişi açığa çıkmaya başlar.

7. Smile (2022)

7. Smile (2022)

Psikiyatrist Rose Cotter, hastası Laura Weaver’ın intiharına tanık olur. Olaydan sonra Rose, kendisine yönelen tuhaf davranışlar ve halüsinasyonlar yaşamaya başlar. Lanetin kaynağını bulmak için geçmiş vakaları araştırır.

8. The Black Phone (2022)

8. The Black Phone (2022)

Finney Blake, maskeli bir adam tarafından kaçırılarak bir bodruma kapatılır. Odadaki bağlantısız bir telefon çalmaya başladığında, önceki kurbanların sesleri Finney’e ulaşır. Kız kardeşi Gwen, gördüğü rüyalar sayesinde Finney’i bulmaya çalışır.

9. Talk to Me (2023)

9. Talk to Me (2023)

Mia, Jade ve arkadaşları mumyalanmış bir el aracılığıyla ruhlarla temas kurar. Mia, ritüeli kontrolsüz biçimde sürdürdüğünde küçük Riley tehlikeye girer. Oyun, geri dönüşü zor bir sürece dönüşür.

10. Evil Dead Rise (2023)

10. Evil Dead Rise (2023)

Beth, uzun süredir görüşmediği kız kardeşi Ellie’yi ve çocuklarını ziyaret eder. Ellie, eski bir kitabın açılmasıyla doğaüstü bir varlığın etkisi altına girer. Apartman dairesi kısa sürede kaçışı olmayan bir alana dönüşür.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Infinity Pool (2023)

11. Infinity Pool (2023)

James ve Em Foster tatildeyken James bir suça karışır. Gabi Bauer’ın rehberliğinde James, beklenmedik bir adalet sistemiyle tanışır. Yaşananlar, James’in kimliğiyle ilgili ciddi sonuçlar doğurur.

12. Late Night with the Devil (2024)

12. Late Night with the Devil (2024)

Talk show sunucusu Jack Delroy, reyting düşüşünü tersine çevirmek için canlı yayında sıra dışı bir konuk ağırlar. Genç kız Lily D’Abo’nun katıldığı program ilerledikçe kontrolden çıkar. Yayın sırasında stüdyoda açıklanamayan olaylar yaşanır.

13. The First Omen (2024)

13. The First Omen (2024)

Margaret Daino, Roma’da bir yetimhanede görev almaya başlar. Burada tanıştığı Luz’un geçmişi, Margaret’i gizli bir planın içine çeker. Kilise içindeki bazı figürler gerçeğin ortaya çıkmasını istemez.

14. Nosferatu (2024)

14. Nosferatu (2024)

Thomas Hutter, Kont Orlok ile iş yapmak üzere uzak bir kaleye gider. Bu sırada Ellen Hutter, Orlok’un etkisini giderek daha güçlü hisseder. Kontun kasabaya yaklaşmasıyla tehdit somutlaşır.

15. M3GAN 2.0 (2025)

15. M3GAN 2.0 (2025)

Gemma, M3GAN’ı yeniden aktive etmek zorunda kalır. Cady’nin güvenliği için tasarlanan güncellenmiş sistem, beklenmedik şekilde kontrolden çıkar. M3GAN, çevresindeki her şeyi tehdit eden bir varlığa dönüşür.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın