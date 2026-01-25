Hop Oturup Hop Kaldıran, Son Yıllara Damga Vurmuş 15 Korku Filmi Önerisi
Korku filmi izlemenin zevki her zaman apayrı oluyor. Eğer siz de ara sıra korku ve gerilim filmi izleyerek heyecanlı saatler geçirmek istiyorsanız bu liste tam size göre. Son yıllara damgasını vurmuş 15 korku filmi önerisiyle sizlerleyiz!
1. The Invisible Man (2020)
2. Host (2020)
3. The Night House (2021)
4. Malignant (2021)
5. X (2022)
6. Barbarian (2022)
7. Smile (2022)
8. The Black Phone (2022)
9. Talk to Me (2023)
10. Evil Dead Rise (2023)
11. Infinity Pool (2023)
12. Late Night with the Devil (2024)
13. The First Omen (2024)
14. Nosferatu (2024)
15. M3GAN 2.0 (2025)
