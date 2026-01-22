onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Netflix, 2026'da Yayınlayacağı Yerli Dizileri Duyurdu

Netflix, 2026'da Yayınlayacağı Yerli Dizileri Duyurdu

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.01.2026 - 14:32

2026'nın gelişiyle beraber dijital platformlar yeni projelerini açıklamaya başladı. Netflix Türkiye ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir videoyla 2026'da Netflix'te ekrana gelecek yerli dizileri duyurdu. Listede sevilen eski dizilerin yeni sezonlarından yepyeni projelere kadar pek çok yapım mevcut!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netflix Türkiye, 2026'da yayınlanacak yerli dizileri duyurdu.

Netflix Türkiye, 2026'da yayınlanacak yerli dizileri duyurdu.

Yayınlanan videoya göre Bir Başkadır, Kimler Geldi Kimler Geçti, Mezarlık, Zeytin Ağacı dizileri yeni sezonlarıyla ekrana gelmeye hazırlanırken aynı zamanda Masumiyet Müzesi, Organize İşler: Karun Hazinesi, Seni Tanıyorum ve Sonra Gözler Görür projeleri seyirciyle ilk kez buluşacak.

Netflix'in 2026'da yayınlayacağı yerli dizilerin tam listesi şu şekilde:

  • Bir Başkadır (2. sezon)

  • Kimler Geldi Kimler Geçti (3. sezon)

  • Masumiyet Müzesi

  • Mezarlık (3. sezon)

  • Organize İşler: Karun Hazinesi

  • Seni Tanıyorum

  • Sonra Gözler Görür

  • Zeytin Ağacı (3. sezon)

Netflix'in yayınladığı videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın