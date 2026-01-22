onedio
2025 Yılında Netflix'te En Çok İzlenen Yerli Dizi Belli Oldu

2025 Yılında Netflix'te En Çok İzlenen Yerli Dizi Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy
22.01.2026 - 11:03

2025'i geride bırakmamızın üzerinden neredeyse 1 ay geçti. Netflix'in 2025 raporu da sonunda yayınlandı. Yıl boyu Netflix'te izlediğimiz dizi ve filmler, programların ne kadar izlendiği belli oldu! Bakalım, 2025'te Netflix'te en çok izlenen yerli dizi hangisiymiş?

Netflix'in 2025 raporu açıklandı.

Netflix'in 2025 raporu açıklandı.

Onlarca dizi, film ve programı izlediğimiz Netflix'te en çok izlenen yapımların hangileri belli oldu. Dünya çapında en çok izlenen dizi Wednesday oldu. Onu Stranger Things'in 5. sezonu izlerken, üçüncü sırada Untamed 1. sezon yer aldı.

Netflix'te en çok izlenen yerli dizi belli oldu.

Netflix'te en çok izlenen yerli dizi belli oldu.

10 Ekim'de yayınlanan 8 bölümden oluşan Enfes Bir Akşam (Old Money) dizisi en çok izlenen yerli dizi oldu. Dizi, dünya çapında en çok izlenen 56. dizi olmayı başardı.

Yerli dizilerde ikinci sırada Kimler Geldi Kimler Geçti yer alırken, üçüncü sırayı ise Mezarlık dizisi kaptı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
