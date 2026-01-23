Netflix'ten Popüler Dizi ve Filmleri İzlemediğini Açıklayan X Kullanıcısına Yanıt
Netflix Türkiye'nin X hesabı goygoya devam ediyor. X'te bir kullanıcının herkesin birkaç kez izlediği popüler yapımları izlemediğini belirtmesi üzerine hesabın admini kendini tutamadı. Netflix Türkiye hesabı, o kullanıcıya yanıt vermekten geri durmazken o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyayı son derece aktif kullanan Netflix Türkiye hesabı son paylaşımıyla gündemde.
Netflix Türkiye hesabı, @kendiyolunda26 adlı X kullanıcısının paylaşımını tiye aldı.
