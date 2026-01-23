onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Netflix'ten Popüler Dizi ve Filmleri İzlemediğini Açıklayan X Kullanıcısına Yanıt

Netflix'ten Popüler Dizi ve Filmleri İzlemediğini Açıklayan X Kullanıcısına Yanıt

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2026 - 19:09

Netflix Türkiye'nin X hesabı goygoya devam ediyor. X'te bir kullanıcının herkesin birkaç kez izlediği popüler yapımları izlemediğini belirtmesi üzerine hesabın admini kendini tutamadı. Netflix Türkiye hesabı, o kullanıcıya yanıt vermekten geri durmazken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan Netflix Türkiye hesabı son paylaşımıyla gündemde.

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan Netflix Türkiye hesabı son paylaşımıyla gündemde.

Netflix admininin paylaşımları sık sık viral oluyor. X'te adeta fenomen olan Netflix Türkiye, bu defa popüler dizi ve filmleri izlemediğini belirten bir kullanıcıya verdiği yanıtla gündem oldu.

Netflix Türkiye hesabı, @kendiyolunda26 adlı X kullanıcısının paylaşımını tiye aldı.

Netflix Türkiye hesabı, @kendiyolunda26 adlı X kullanıcısının paylaşımını tiye aldı.

'yüzüklerin efendisi izlemedim

friends izlemedim

game of throns izlemedim

harry potter izlemedim

titanic izlemedim

breaking bad izlemedim' ifadelerini kullanan kullanıcıya Netflix Türkiye'den 'tamamdır clean girl' yanıtı geldi. Netflix'in bu yanıtı 20 binden fazla beğeni aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın