Minecraft Dünyasına Dönüş: Jason Momoa’dan Sürpriz Devam Haberi
Minecraft evreni sinemada kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. İlk filmin yakaladığı büyük gişe başarısının ardından beklenen açıklama sonunda geldi. Başrol oyuncusu Jason Momoa, devam filmi için kamera karşısına geçeceğini doğruladı. Üstelik çekimlerin başlayacağı tarih de açıklandı.
Kaynak: Independent
İlk filmde “Çöp Adam” lakaplı Garrett Garrison karakterine hayat veren Jason Momoa, Minecraft dünyasına yeniden adım atıyor.
Hikaye, dört uyumsuz karakterin gizemli bir geçitle kübik ve hayal gücüyle şekillenmiş bir dünyaya savrulmasıyla başlıyordu.
