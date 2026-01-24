onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Minecraft Dünyasına Dönüş: Jason Momoa’dan Sürpriz Devam Haberi

Minecraft Dünyasına Dönüş: Jason Momoa’dan Sürpriz Devam Haberi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
24.01.2026 - 14:54

Minecraft evreni sinemada kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. İlk filmin yakaladığı büyük gişe başarısının ardından beklenen açıklama sonunda geldi. Başrol oyuncusu Jason Momoa, devam filmi için kamera karşısına geçeceğini doğruladı. Üstelik çekimlerin başlayacağı tarih de açıklandı. 

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk filmde “Çöp Adam” lakaplı Garrett Garrison karakterine hayat veren Jason Momoa, Minecraft dünyasına yeniden adım atıyor.

İlk filmde “Çöp Adam” lakaplı Garrett Garrison karakterine hayat veren Jason Momoa, Minecraft dünyasına yeniden adım atıyor.

Oyuncu, katıldığı bir televizyon programında devam filmi için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Momoa’ya göre set, nisan ayının son günlerinde resmen kurulacak. İlk yapım olan Bir Minecraft Filmi, dünya genelinde yaklaşık 957 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. Bu rakam, video oyunu uyarlamaları arasında dikkat çekici bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Hikaye, dört uyumsuz karakterin gizemli bir geçitle kübik ve hayal gücüyle şekillenmiş bir dünyaya savrulmasıyla başlıyordu.

Hikaye, dört uyumsuz karakterin gizemli bir geçitle kübik ve hayal gücüyle şekillenmiş bir dünyaya savrulmasıyla başlıyordu.

Karakterler eve dönebilmek için bu evrenin kurallarını çözmeye çalışırken zombiler ve vahşi yaratıklarla karşı karşıya kalmıştı. Momoa, yeni filmle ilgili en çok senaryodan etkilendiğini dile getirdi. Oyuncu, metni okurken sık sık kahkaha attığını ve ilk filme kıyasla hikayeyi çok daha net bulduğunu söyledi.

Devam filminin yönetmen koltuğunda yine Jared Hess’in oturacağı daha önce duyurulmuştu. Senaryonun bu kez Hess ve Chris Galletta imzası taşıdığı biliniyor. Yönetmen, Minecraft evreninin henüz keşfedilmemiş pek çok yönü olduğunu vurguluyor. Bu nedenle devam filminin daha geniş ve eğlenceli bir anlatı sunması bekleniyor. Planlanan takvime göre film, 23 Temmuz 2027’de vizyona girecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın