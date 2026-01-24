Minecraft Dünyasına Dönüş: Jason Momoa’dan Sürpriz Devam Haberi

Karakterler eve dönebilmek için bu evrenin kurallarını çözmeye çalışırken zombiler ve vahşi yaratıklarla karşı karşıya kalmıştı. Momoa, yeni filmle ilgili en çok senaryodan etkilendiğini dile getirdi. Oyuncu, metni okurken sık sık kahkaha attığını ve ilk filme kıyasla hikayeyi çok daha net bulduğunu söyledi.

Devam filminin yönetmen koltuğunda yine Jared Hess’in oturacağı daha önce duyurulmuştu. Senaryonun bu kez Hess ve Chris Galletta imzası taşıdığı biliniyor. Yönetmen, Minecraft evreninin henüz keşfedilmemiş pek çok yönü olduğunu vurguluyor. Bu nedenle devam filminin daha geniş ve eğlenceli bir anlatı sunması bekleniyor. Planlanan takvime göre film, 23 Temmuz 2027’de vizyona girecek.