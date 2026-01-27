Henüz İki Bölüm Yayında Ama Netflix’in Yeni Japon Dizisi Gündemde
Netflix’te yayımlanan yeni bir Japon dizisi, kısa sürede izleyicinin radarına girdi. Henüz yalnızca iki bölümü erişime açılan yapım, gizemli havasıyla dikkat çekiyor. İzleyenlerin ortak yorumu ise dizinin beklenenden daha güçlü bir başlangıç yaptığı yönünde. Sosyal medyada ve forumlarda diziyle ilgili yorumlar artmaya başladı. Gelin şimdiden merak uyandıran diziye dair detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
Fukagawa Yoshihiro ve Yamamoto Daisuke’nin yönettiği Silent Truth, bu ay Netflix kütüphanesine eklendi.
Toplam 10 bölümden oluşan dizi, haftalık yayın takvimiyle ilerliyor.
