Henüz İki Bölüm Yayında Ama Netflix’in Yeni Japon Dizisi Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
27.01.2026 - 14:49

Netflix’te yayımlanan yeni bir Japon dizisi, kısa sürede izleyicinin radarına girdi. Henüz yalnızca iki bölümü erişime açılan yapım, gizemli havasıyla dikkat çekiyor. İzleyenlerin ortak yorumu ise dizinin beklenenden daha güçlü bir başlangıç yaptığı yönünde. Sosyal medyada ve forumlarda diziyle ilgili yorumlar artmaya başladı. Gelin şimdiden merak uyandıran diziye dair detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

Fukagawa Yoshihiro ve Yamamoto Daisuke’nin yönettiği Silent Truth, bu ay Netflix kütüphanesine eklendi.

Dizi, yıllar sonra memleketine dönen dedektif Tobina Junichi’nin çözmeye çalıştığı bir cinayet etrafında şekilleniyor. Junichi, soruşturma ilerledikçe olayın kendi geçmişiyle beklenmedik biçimde bağlantılı olduğunu fark ediyor. Hikaye, klasik bir suç anlatısının ötesine geçerek karakterin iç dünyasına da odaklanıyor.

Toplam 10 bölümden oluşan dizi, haftalık yayın takvimiyle ilerliyor.

Şu an platformda yalnızca ilk iki bölüm izlenebiliyor. Üçüncü bölümün 27 Ocak’ta yayına girmesi bekleniyor. Sezon finalinin ise mart ortasında izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.

Başrollerde Takeuchi Ryoma ve Inoue Mao yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Seto Koji, Watanabe Daichi ve Kamikawa Shusaku da bulunuyor. Dizi, sosyal medyada özellikle gizemseverler arasında konuşulmaya başladı. Reddit’te bazı izleyiciler ilk bölümlerin temposunu ve atmosferini övdü. Birçok yorumda dizinin “merakı diri tuttuğu” vurgulandı. IMDb’de aldığı ilk puanlar da ortalamanın üzerinde seyrediyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
