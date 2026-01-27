Değişimi Dikkat Çekmişti: Survivor Nefise’nin Estetiklerini Açıkladığı Anlar

Survivor yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu sezon başlangıcı Ünlüler ve Gönüllüler yapmıştı. Ardından ise All Star’ların yarışmaya dahil olacağı açıklanmıştı. Beklenen an geldi çattı. All Star’lar geçtiğimiz hafta yarışmaya dahil oldu. Survivor 2023’ün şampiyonu Nefise de yarışmaya geri döndü. Değişimi de sosyal medyada gündem olunca estetiklerini sıraladığı bir video ortaya çıktı.

Kaynak: 2. Sayfa