Değişimi Dikkat Çekmişti: Survivor Nefise’nin Estetiklerini Açıkladığı Anlar

Elif Sude Yenidoğan
27.01.2026 - 13:37

Survivor yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu sezon başlangıcı Ünlüler ve Gönüllüler yapmıştı. Ardından ise All Star’ların yarışmaya dahil olacağı açıklanmıştı. Beklenen an geldi çattı. All Star’lar geçtiğimiz hafta yarışmaya dahil oldu. Survivor 2023’ün şampiyonu Nefise de yarışmaya geri döndü. Değişimi de sosyal medyada gündem olunca estetiklerini sıraladığı bir video ortaya çıktı. 

Kaynak: 2. Sayfa

Nefise, 2023’teki performansıyla başarısını kanıtlamış yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı.

Ancak 2023’ten bu yana yaşadığı değişim gözlerden kaçmadı. Survivor 2026’ya katılmasıyla birlikte yarışmacının yaptırdığı estetikler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 

Yarışmadan önce Panorama Podcast’e katılan Nefise’nin estetiklerinden bahsettiği ortaya çıktı. Dudak, çene ve diş için işlem yaptırdığı öğrenildi. O zaman için saçlarında kaynak olduğunu da dile getirmişti.

İşte açıklaması 👇

