Değişimi Dikkat Çekmişti: Survivor Nefise’nin Estetiklerini Açıkladığı Anlar
Survivor yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu sezon başlangıcı Ünlüler ve Gönüllüler yapmıştı. Ardından ise All Star’ların yarışmaya dahil olacağı açıklanmıştı. Beklenen an geldi çattı. All Star’lar geçtiğimiz hafta yarışmaya dahil oldu. Survivor 2023’ün şampiyonu Nefise de yarışmaya geri döndü. Değişimi de sosyal medyada gündem olunca estetiklerini sıraladığı bir video ortaya çıktı.
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nefise, 2023’teki performansıyla başarısını kanıtlamış yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte açıklaması 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın