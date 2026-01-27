Ünlü Oyuncu Kadroda: Yeni Dizi Delikanlı Bomba Bir İsimle Anlaştı!

Kimi diziler başladı ve devam ediyor, kimileri erken finalle ekran yolculuğunu sonlandırdı, kimileri de henüz başlamadı. Başlamayan projelerden biri de Delikanlı. Henüz hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan projenin ne zaman ekranlara geleceği de netleşmedi.