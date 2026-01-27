onedio
Ünlü Oyuncu Kadroda: Yeni Dizi Delikanlı Bomba Bir İsimle Anlaştı!

Elif Sude Yenidoğan
27.01.2026 - 12:57

Hazırlıkları süren yeni dizi Delikanlı için, yeni bir oyuncu transferi gerçekleşti. Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş’ın başrolünde yer alacağı öğrenilen proje için ekip çalışmalara tam gaz devam ediyor. Şimdiyse ekranların sevilen yüzlerinden olan, başarılı bir oyuncunun Delikanlı kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!

2025-2026 sezonu için birçok dizi duyurusu yapılmıştı.

Kimi diziler başladı ve devam ediyor, kimileri erken finalle ekran yolculuğunu sonlandırdı, kimileri de henüz başlamadı. Başlamayan projelerden biri de Delikanlı. Henüz hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan projenin ne zaman ekranlara geleceği de netleşmedi.

Diziye katılan yeni oyuncu Salih Bademci oldu.

Salih Bademci, geçtiğimiz sezon ekranlara gelen Sakıncalı dizisinde başrolde yer almıştı. Ancak yapım, beklenen ilgiyi görememiş ve yayın hayatını erken noktalamıştı. Bu sürecin ardından oyuncunun yeni bir projeyle dönüş yapması dikkat çekti.

Aynı zamanda oyuncu daha önce İstanbullu Gelin döneminde çalıştığı yönetmenle yıllar sonra bu projede yeniden bir araya gelecek.

