Ünlü Oyuncu Kadroda: Yeni Dizi Delikanlı Bomba Bir İsimle Anlaştı!
Hazırlıkları süren yeni dizi Delikanlı için, yeni bir oyuncu transferi gerçekleşti. Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş’ın başrolünde yer alacağı öğrenilen proje için ekip çalışmalara tam gaz devam ediyor. Şimdiyse ekranların sevilen yüzlerinden olan, başarılı bir oyuncunun Delikanlı kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!
2025-2026 sezonu için birçok dizi duyurusu yapılmıştı.
Diziye katılan yeni oyuncu Salih Bademci oldu.
