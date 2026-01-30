onedio
Masumiyet Müzesi’nin Merakla Beklenen Fragmanı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
30.01.2026 - 12:00

Edebiyat dünyasının en çok konuşulan eserlerinden biri olan Masumiyet Müzesi, ekran yolculuğuna bir adım daha yaklaştı. Uzun süredir hazırlıkları süren dizi uyarlamasından beklenen resmi fragman izleyiciyle buluştu. Netflix’te yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi de yakın zamanda açıklanmıştı. Gelin detaylara geçelim!

Orhan Pamuk’un Nobel ödüllü romanı Masumiyet Müzesi, dizi uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken ilk fragman merakı daha da artırdı.

Hikaye, varlıklı bir aileden gelen Kemal ile Füsun arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Kemal’in Füsun’a duyduğu bağlılık ve bunun çevresinde yaşananları izleyeceğiz. Kemal karakterine Selahattin Paşalı hayat veriyor. Füsun karakterini ise Eylül Lize Kandemir canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunda Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal da yer aldı. Yapımcılığını Kerem Çatay üstlendi. Dizi, Ay Yapım imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay, senaryoda ise Ertan Kurtulan var. 

Dizi, 13 Şubat itibarıyla yalnızca Netflix’te yayınlanacak.

İşte merakla beklenen o fragman 👇

