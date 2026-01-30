Masumiyet Müzesi’nin Merakla Beklenen Fragmanı Yayınlandı

Hikaye, varlıklı bir aileden gelen Kemal ile Füsun arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Kemal’in Füsun’a duyduğu bağlılık ve bunun çevresinde yaşananları izleyeceğiz. Kemal karakterine Selahattin Paşalı hayat veriyor. Füsun karakterini ise Eylül Lize Kandemir canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunda Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal da yer aldı. Yapımcılığını Kerem Çatay üstlendi. Dizi, Ay Yapım imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay, senaryoda ise Ertan Kurtulan var.

Dizi, 13 Şubat itibarıyla yalnızca Netflix’te yayınlanacak.