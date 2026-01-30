Masumiyet Müzesi’nin Merakla Beklenen Fragmanı Yayınlandı
Edebiyat dünyasının en çok konuşulan eserlerinden biri olan Masumiyet Müzesi, ekran yolculuğuna bir adım daha yaklaştı. Uzun süredir hazırlıkları süren dizi uyarlamasından beklenen resmi fragman izleyiciyle buluştu. Netflix’te yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi de yakın zamanda açıklanmıştı. Gelin detaylara geçelim!
Orhan Pamuk’un Nobel ödüllü romanı Masumiyet Müzesi, dizi uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken ilk fragman merakı daha da artırdı.
