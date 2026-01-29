onedio
Stranger Things Ekibinden Netfix’e Yeni Korku Dizisi Yolda

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
29.01.2026 - 18:18

Stranger Things’le korku ve gizemi ana akım izleyiciye sevdiren Duffer kardeşler, bu kez bambaşka bir hikayeyle geri dönüyor. Netflix’in yeni korku dizisi Something Very Bad Is Going To Happen, daha ilk kareleriyle merak uyandırdı. Dizi, tanıdık korku kalıplarından çok, huzursuzluk hissi üzerinden ilerlemeyi tercih ediyor. Yayın tarihi yaklaşırken proje, Stranger Things sonrası Duffer imzalı en dikkat çeken işlerden biri olarak konuşuluyor.

Kaynak: Independent

Netflix’in yeni korku dizisi Something Very Bad Is Going To Happen, 26 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yürütücü yapımcıları arasında Matt ve Ross Duffer’ın yer alması, projeye olan ilgiyi şimdiden artırmış durumda. Yapım, düğünlerine sayılı günler kalan bir çiftin son haftasını ve giderek artan tuhaflıkları merkezine alıyor. Hikaye ilerledikçe, sıradan görünen anlar yerini rahatsız edici bir atmosfere bırakıyor. Dizinin yaratıcısı Haley Z. Boston, bu hikayeyi “yanlış kişiyle evlenme korkusu” etrafında şekillendirdiğini söylüyor. Boston’a göre anlatılan şey sadece bir düğün değil, bilinmeyen bir hayata adım atmanın yarattığı tedirginlik.

Yönetmen koltuğunda ise Baby Reindeer ile dikkat çeken Weronika Tofilska oturuyor.

Tofilska aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcıları arasında da yer alıyor. Başrollerde Camila Morrone ve Adam DiMarco bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Jennifer Jason Leigh, Ted Levine ve Jeff Wilbusch gibi deneyimli isimler de var. Dizi, klasik korku sahnelerinden çok, karakterlerin iç dünyasına odaklanmayı tercih ediyor. Boston, izleyicinin ana karakterin yaşadığı huzursuzluğu her sahnede hissetmesini amaçladıklarını vurguluyor. Bu nedenle kamera dili ve anlatım temposu özellikle baskı hissi yaratacak şekilde tasarlanmış. Yapım, Duffer kardeşlerin Stranger Things dışındaki projeleri arasında yayın tarihi alan ilk dizi olma özelliğini taşıyor.

