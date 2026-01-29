Stranger Things Ekibinden Netfix’e Yeni Korku Dizisi Yolda

Tofilska aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcıları arasında da yer alıyor. Başrollerde Camila Morrone ve Adam DiMarco bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Jennifer Jason Leigh, Ted Levine ve Jeff Wilbusch gibi deneyimli isimler de var. Dizi, klasik korku sahnelerinden çok, karakterlerin iç dünyasına odaklanmayı tercih ediyor. Boston, izleyicinin ana karakterin yaşadığı huzursuzluğu her sahnede hissetmesini amaçladıklarını vurguluyor. Bu nedenle kamera dili ve anlatım temposu özellikle baskı hissi yaratacak şekilde tasarlanmış. Yapım, Duffer kardeşlerin Stranger Things dışındaki projeleri arasında yayın tarihi alan ilk dizi olma özelliğini taşıyor.