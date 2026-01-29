Stranger Things Ekibinden Netfix’e Yeni Korku Dizisi Yolda
Stranger Things’le korku ve gizemi ana akım izleyiciye sevdiren Duffer kardeşler, bu kez bambaşka bir hikayeyle geri dönüyor. Netflix’in yeni korku dizisi Something Very Bad Is Going To Happen, daha ilk kareleriyle merak uyandırdı. Dizi, tanıdık korku kalıplarından çok, huzursuzluk hissi üzerinden ilerlemeyi tercih ediyor. Yayın tarihi yaklaşırken proje, Stranger Things sonrası Duffer imzalı en dikkat çeken işlerden biri olarak konuşuluyor.
Kaynak: Independent
Netflix’in yeni korku dizisi Something Very Bad Is Going To Happen, 26 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.
Yönetmen koltuğunda ise Baby Reindeer ile dikkat çeken Weronika Tofilska oturuyor.
