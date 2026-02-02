onedio
Yeşilçam'ın Usta İsmi Necdet Kökeş Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
02.02.2026 - 15:19

Yeşilçam'da Battal Gazi serisinde canlandırdığı Zıpzıp karakteriyle tanınan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Necdet Kökeş hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necdet Kökeş hayatını kaybetti.

Yeşilçam'da Battal Gazi serisinde Zıpzıp karakterine hayat veren ve 100'e yakın filmde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te yoğun bakıma alınmıştı. Nefes darlığı çeken Kökeş'in, hafızasında ve fiziksel yapısında gerileme yaşadığı belirtilmişti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Necdet Kökeş'ten acı haber geldi. Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
