TRT İddiaları Reddetmişti: Gülben Ergen, Ailem Dizisinde Rol Alacağını Açıkladı!

Merve Ersoy
TV Editörü
02.02.2026 - 15:30

Gülben Ergen'in TRT Tabii'de yayınlanacak MEB-TRT iş birliği yapılan Ailem dizisinin ikinci sezonunda yer alacağı iddiaları TRT tarafından yalanlanmıştı. Gülben Ergen, yalanlanan iddiaların ardından bugün yaptığı paylaşımla dizide rol alacağını açıkladı.

Gülben Ergen'in TRT Tabii'de yayınlanacak Ailem dizisinin ikinci sezonunda yer alacağı iddiası dün gündem olmuştu.

Gülben Ergen'in Ailem dizisinde başrol oynayacağı iddiasının sosyal medyada konuşulmasının ardından TRT iddiaları yalanlamıştı. TRT'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, 'TRT'nin yayın planlamasında Gülben Ergen'in başrolünü üstleneceği 'Ailem' adlı bir dizi ya da herhangi bir dizi projesi bulunmamaktadır. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır' ifadelerine yer verilmişti.

Gülben Ergen, bugün yaptığı paylaşımla Ailem dizisinde yer alacağını açıklamış oldu.

Gülben Ergen, MEB ve TRT iş birliğiyle yapılan Ailem dizisinin ikinci sezonunda rol alacak. Dizi, TRT Tabii'de yayınlanacak.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
