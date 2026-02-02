TRT İddiaları Reddetmişti: Gülben Ergen, Ailem Dizisinde Rol Alacağını Açıkladı!
Gülben Ergen'in TRT Tabii'de yayınlanacak MEB-TRT iş birliği yapılan Ailem dizisinin ikinci sezonunda yer alacağı iddiaları TRT tarafından yalanlanmıştı. Gülben Ergen, yalanlanan iddiaların ardından bugün yaptığı paylaşımla dizide rol alacağını açıkladı.
Gülben Ergen'in TRT Tabii'de yayınlanacak Ailem dizisinin ikinci sezonunda yer alacağı iddiası dün gündem olmuştu.
Gülben Ergen, bugün yaptığı paylaşımla Ailem dizisinde yer alacağını açıklamış oldu.
