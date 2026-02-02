Gırgıriye Oyununda Gülben Ergen de Rol Alacak
Türk sinemasının hafızalara kazınan yapımlarından Gırgıriye, yıllar sonra tiyatro sahnesinde yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir gündemde olan yeniden sahneleme çalışmaları netlik kazandı ve hazırlık süreci resmen başladı. Projenin, hem dönemin ruhunu koruyan hem de bugünün izleyicisine hitap eden bir dille ele alınması hedefleniyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeniden hazırlanan Gırgıriye için prova süreci de hız kazandı.
