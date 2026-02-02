onedio
Gırgıriye Oyununda Gülben Ergen de Rol Alacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.02.2026 - 21:54

Türk sinemasının hafızalara kazınan yapımlarından Gırgıriye, yıllar sonra tiyatro sahnesinde yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir gündemde olan yeniden sahneleme çalışmaları netlik kazandı ve hazırlık süreci resmen başladı. Projenin, hem dönemin ruhunu koruyan hem de bugünün izleyicisine hitap eden bir dille ele alınması hedefleniyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Yeniden hazırlanan Gırgıriye için prova süreci de hız kazandı.

Yeni kadronun en dikkat çeken sürprizlerinden biri de başrol tercihi oldu. Gülben Ergen, oyunda Gırgıriye denince akla gelen karakterlerden Güllü’yü canlandıracak. Bu rol, sinema uyarlamasında Gülşen Bubikoğlu’nun performansıyla hafızalara kazınmıştı. Yeni yorumun nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu. Ergen, oyunun bugün gerçekleştirilen okuma provalarında ekiple birlikte ilk kez metin üzerinden çalışmalara katıldı.

İşte provadan anlar 👇

