Harry Potter Dizisinin İlk Kapsamlı Fragmanı Yayınlandı: Fragmana Herkes Fena Halde 'Düştü!'
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2001-2011 arasında yayınlanan Harry Potter serisinin ardından kitaplara sadık kalacak Harry Potter dizisi büyük heyecan yaratmıştı. Dizi serisinde yer alacak oyuncular, kostümler, çekim yerleri büyük merak konusu olurken sonunda dizinin yayın tarihi belli oldu. Geçtiğimiz mart ayında yayınlanan ilk fragmanın ardından bu kez de ilk kapsamlı fragman yayınlandı. İzleyenler duygularına hakim olamadı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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25 Aralık 2026 günü yayınlanacak Harry Potter dizisi için heyecan katlanarak artıyor.
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Harry Potter Türkçe Dublajlı Fragmanı
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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