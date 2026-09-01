Kuruluş Orhan'ın Oyuncusu Enfes Bir Akşam Dizisine Dahil Oldu
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Engin Akyürek ve Aslı Enver’i başrollerde buluşturan Enfes Bir Akşam, Netflix'te yayınlandığı andan itibaren büyük başarı yakalamıştı. Tims&B tarafından Netflix için hazırlanan dizinin ikinci sezonunda ilk sezondan devam eden karakterlerin hikayeleri yeni gelişmelerle ilerlerken yeni isimlerle de hikâye genişliyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar, senarist koltuğunda ise Meriç Acemi'nin bulunduğu Enfes Bir Akşam'ın başarısı çok konuşulmuştu.
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8 bölümden oluşacak ikinci sezon için hazırlıklar başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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