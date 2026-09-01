Kuruluş Orhan'ın Oyuncusu Enfes Bir Akşam Dizisine Dahil Oldu

Netflix’te 10 Ekim 2025’te yayınlanan “Enfes Bir Akşam”, 8 bölümlük ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkmıştı. Hikayenin merkezinde Engin Akyürek’in canlandırdığı Osman ile Aslı Enver’in hayat verdiği Nihal bulunuyordu. Osman, yokluk içinden çıkıp kendi çabalarıyla büyük bir servet elde etmiş, iş dünyasında güçlü bir isim haline gelmiş bir adam olarak karşımıza çıkarken Nihal ise nesillerdir varlıklı olan, köklü bir denizci ailesinin temsilcisi ve diplomasi alanında deneyimli bir kadındı. Böylece dizinin temel çatışması “eski para” ile “yeni para” arasındaki mücadele üzerinden kurulmuştu.