article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kuruluş Orhan'ın Oyuncusu Enfes Bir Akşam Dizisine Dahil Oldu

Kuruluş Orhan'ın Oyuncusu Enfes Bir Akşam Dizisine Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2026 - 15:15 Son Güncelleme: 01.09.2026 - 15:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Engin Akyürek ve Aslı Enver’i başrollerde buluşturan Enfes Bir Akşam, Netflix'te yayınlandığı andan itibaren büyük başarı yakalamıştı. Tims&B tarafından Netflix için hazırlanan dizinin ikinci sezonunda ilk sezondan devam eden karakterlerin hikayeleri yeni gelişmelerle ilerlerken yeni isimlerle de hikâye genişliyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar, senarist koltuğunda ise Meriç Acemi'nin bulunduğu Enfes Bir Akşam'ın başarısı çok konuşulmuştu.

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar, senarist koltuğunda ise Meriç Acemi'nin bulunduğu Enfes Bir Akşam'ın başarısı çok konuşulmuştu.

Netflix’te 10 Ekim 2025’te yayınlanan “Enfes Bir Akşam”, 8 bölümlük ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkmıştı. Hikayenin merkezinde Engin Akyürek’in canlandırdığı Osman ile Aslı Enver’in hayat verdiği Nihal bulunuyordu. Osman, yokluk içinden çıkıp kendi çabalarıyla büyük bir servet elde etmiş, iş dünyasında güçlü bir isim haline gelmiş bir adam olarak karşımıza çıkarken Nihal ise nesillerdir varlıklı olan, köklü bir denizci ailesinin temsilcisi ve diplomasi alanında deneyimli bir kadındı. Böylece dizinin temel çatışması “eski para” ile “yeni para” arasındaki mücadele üzerinden kurulmuştu.

8 bölümden oluşacak ikinci sezon için hazırlıklar başladı.

8 bölümden oluşacak ikinci sezon için hazırlıklar başladı.

Dizinin yeni sezonunda Dolunay Soysert'in canlandırdığı Songül karakteriyle ilgili gelişmeler yaşanıyor. Diziye dahil olacak Mert karakteri Songül için önemli bir yer taşıyacak. Songül, Mert’le tesadüfen karşılaşacak ve veteriner Mert, Songül’ü gördüğü anda ondan oldukça etkilenecek. Böylece ikinci sezonda Songül’ün hikâyesinde yeni bir ilişki ihtimali doğacak. Mert karakterine hayat verecek isim Emre Kızılırmak olurken oyuncunun dizinin 3 bölümünde yer alacağı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın