Usta Oyuncu Halit Akçatepe'nin Kızı Günsu Akçatepe Babasının En Sevdiği Filmlerini Sıraladı

Günsu Akçatepe'nin listesinin ilk sırasında, Yeşilçam'ın toplumsal eleştiri ve kara mizah türündeki en güçlü örneklerinden biri olan Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz var. Akçatepe, bu filmdeki oyunculuğun ve bürokrasi eleştirisinin dünya standartlarında olduğunu belirterek, babasını izlerken adeta bir Charlie Chaplin filmi izliyormuş hissine kapıldığını anlattı.

Listenin ikinci sırasında, Tarık Akan ile yakalanan muazzam ikili uyumuyla sinema tarihimizin en büyük dramlarından biri sayılan Canım Kardeşim yer alıyor. Günsu Akçatepe, kendisinin mutsuzluktan beslenen biri olduğunu söyleyerek babasını böyle nadir dram işlerinden birinde görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Üçüncü sırada ise kahkahalara boğan Köyden İndim Şehire bulunuyor.

Dördüncü sırada ise elbette, hepimizin favorisi olan Hababam Sınıfı serisi tüm filmleriyle yerini alıyor. Ayrıca Akçatepe, 2004 sonrası çekilen Hababam Sınıfı Merhaba ve devam filmlerini de çok sevdiğini ekledi.