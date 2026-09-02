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Usta Oyuncu Halit Akçatepe'nin Kızı Günsu Akçatepe Babasının En Sevdiği Filmlerini Sıraladı

Usta Oyuncu Halit Akçatepe'nin Kızı Günsu Akçatepe Babasının En Sevdiği Filmlerini Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2026 - 14:31 Son Güncelleme: 02.09.2026 - 14:43

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Halit Akçatepe, Yeşilçam sinemasının unutulmaz çınarlarından biri. Özellikle Hababam Sınıfı serisindeki 'Güdük Necmi' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, canlandırdığı sıcak ve samimi rollerle izleyicinin gönlüne taht kurdu. Yalnızca komedi alanında değil, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve Canım Kardeşim gibi yapımlarda sergilediği performanslarla dram ve sistem eleştirisi içeren işlerde de ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştı. Doğal mimikleri ve kendine has ses tonuyla Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi. Türk sinemasının unutulmaz ismi Halit Akçatepe’nin kızı Günsu Akçatepe, babasının sinema yolculuğuna ve en sevdiği yapımlara dair çok özel detaylar paylaştı. Babasının yer aldığı projeler arasından kendi favorilerini sıralayan Akçatepe, izleyenleri geçmişe götürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DZ2s21gIBHd/
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Yeni Hababam Sınıfı filmlerini de çok seviyormuş.

Yeni Hababam Sınıfı filmlerini de çok seviyormuş.

Günsu Akçatepe'nin listesinin ilk sırasında, Yeşilçam'ın toplumsal eleştiri ve kara mizah türündeki en güçlü örneklerinden biri olan Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz var. Akçatepe, bu filmdeki oyunculuğun ve bürokrasi eleştirisinin dünya standartlarında olduğunu belirterek, babasını izlerken adeta bir Charlie Chaplin filmi izliyormuş hissine kapıldığını anlattı. 

Listenin ikinci sırasında, Tarık Akan ile yakalanan muazzam ikili uyumuyla sinema tarihimizin en büyük dramlarından biri sayılan Canım Kardeşim yer alıyor. Günsu Akçatepe, kendisinin mutsuzluktan beslenen biri olduğunu söyleyerek babasını böyle nadir dram işlerinden birinde görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Üçüncü sırada ise kahkahalara boğan Köyden İndim Şehire bulunuyor.

Dördüncü sırada ise elbette, hepimizin favorisi olan Hababam Sınıfı serisi tüm filmleriyle yerini alıyor. Ayrıca Akçatepe, 2004 sonrası çekilen Hababam Sınıfı Merhaba ve devam filmlerini de çok sevdiğini ekledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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