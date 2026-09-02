Usta Oyuncu Halit Akçatepe'nin Kızı Günsu Akçatepe Babasının En Sevdiği Filmlerini Sıraladı

Halit Akçatepe, Yeşilçam sinemasının unutulmaz çınarlarından biri. Özellikle Hababam Sınıfı serisindeki 'Güdük Necmi' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, canlandırdığı sıcak ve samimi rollerle izleyicinin gönlüne taht kurdu. Yalnızca komedi alanında değil, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve Canım Kardeşim gibi yapımlarda sergilediği performanslarla dram ve sistem eleştirisi içeren işlerde de ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştı. Doğal mimikleri ve kendine has ses tonuyla Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi. Türk sinemasının unutulmaz ismi Halit Akçatepe’nin kızı Günsu Akçatepe, babasının sinema yolculuğuna ve en sevdiği yapımlara dair çok özel detaylar paylaştı. Babasının yer aldığı projeler arasından kendi favorilerini sıralayan Akçatepe, izleyenleri geçmişe götürdü.
Yeni Hababam Sınıfı filmlerini de çok seviyormuş.
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