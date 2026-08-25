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Game of Thrones'la Evrenler Karıştı, Jon Snow Hogwarts'ta! Kit Harington Harry Potter Dizisine Dahil Oldu

Game of Thrones'la Evrenler Karıştı, Jon Snow Hogwarts'ta! Kit Harington Harry Potter Dizisine Dahil Oldu

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2026 - 14:11 Son Güncelleme: 25.08.2026 - 14:12
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Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran gelişme sonunda gerçekleşti! HBO'nun merakla beklenen Harry Potter dizisinin ikinci sezonunda Gilderoy Lockhart karakterini canlandıracak isim değişti. Game of Thrones'taki Jon Snow karakteriyle dünya çapında tanınan Kit Harington, Harry Potter dizisine dahil oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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İlk sezonu 2026 Aralık ayında izleyiciyle buluşacak Harry Potter dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı.

İlk sezonu 2026 Aralık ayında izleyiciyle buluşacak Harry Potter dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı.

İlk sezonunda Harry Potter'ın Hogwarts'a gelişini ve Felsefe Taşı macerasını izleyeceğimiz Harry Potter dizisinin başrollerinde Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandırıyor. Yetişkin oyuncu kadrosunda ise John Lithgow Dumbledore, Janet McTeer Profesör McGonagall, Paapa Essiedu Severus Snape, Nick Frost Rubeus Hagrid ve Johnny Flynn Lucius Malfoy olarak yer alıyor.

HBO'nun resmi açıklamasına göre dizinin ilk bölümü 25 Aralık 2026'da yayınlanacak.

Harry Potter'ın ikinci sezonunun kadrosuna Kit Harington da dahil oldu.

Harry Potter'ın ikinci sezonunun kadrosuna Kit Harington da dahil oldu.

Harington'ın Gilderoy Lockhart olarak karşımıza çıkması dizinin ilk sezonunda olmayacak. Karakter, Harry Potter ve Sırlar Odası hikayesiyle birlikte ikinci sezonda Hogwarts'a dahil olacak. Dolayısıyla oyuncuyu ilk kez dizinin ikinci sezonunda izleyeceğiz

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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