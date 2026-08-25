Game of Thrones'la Evrenler Karıştı, Jon Snow Hogwarts'ta! Kit Harington Harry Potter Dizisine Dahil Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran gelişme sonunda gerçekleşti! HBO'nun merakla beklenen Harry Potter dizisinin ikinci sezonunda Gilderoy Lockhart karakterini canlandıracak isim değişti. Game of Thrones'taki Jon Snow karakteriyle dünya çapında tanınan Kit Harington, Harry Potter dizisine dahil oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sezonu 2026 Aralık ayında izleyiciyle buluşacak Harry Potter dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harry Potter'ın ikinci sezonunun kadrosuna Kit Harington da dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın