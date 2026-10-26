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Klimt'in Attersee Manzarası 60 ila 80 Milyon Dolar Değer Biçilerek Açık Artırmaya Çıkıyor

Klimt'in Attersee Manzarası 60 ila 80 Milyon Dolar Değer Biçilerek Açık Artırmaya Çıkıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 17:46
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Art Nouveau akımının önde gelen ressamlarından Gustav Klimt'in 1915-16 tarihli Litzlbergkeller adlı manzara tablosu, Christie's'in 20. yüzyıl eserleri müzayedesinde satışa çıkıyor. Esere 60 milyon ile 80 milyon dolar arasında bir değer biçildi. Tablo, Klimt'in yaz aylarını geçirdiği Avusturya kırsalından bir göl manzarası sunuyor.

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Klimt yazları Attersee'de geçirdi.

Klimt yazları Attersee'de geçirdi.

Klimt, 1900 yılından 1918'de hayatını kaybedene dek yaz aylarını Avusturya kırsalındaki Attersee Gölü çevresinde geçirdi. Litzlbergkeller adlı eser bu gölden huzurlu bir manzara sunuyor. Tablo, çevresindeki bitki örtüsüyle sarmalanmış bir bira fabrikası ve han olan Litzlbergkeller'e odaklanıyor. Yeşilin çeşitli tonlarıyla işlenen bitki örtüsü, tuvalin geneline yayılan incelikli noktalama tekniğiyle düzlemler halinde betimleniyor. Eser 17 Kasım'daki müzayedede alıcı arayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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