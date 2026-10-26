Klimt'in Attersee Manzarası 60 ila 80 Milyon Dolar Değer Biçilerek Açık Artırmaya Çıkıyor

Art Nouveau akımının önde gelen ressamlarından Gustav Klimt'in 1915-16 tarihli Litzlbergkeller adlı manzara tablosu, Christie's'in 20. yüzyıl eserleri müzayedesinde satışa çıkıyor. Esere 60 milyon ile 80 milyon dolar arasında bir değer biçildi. Tablo, Klimt'in yaz aylarını geçirdiği Avusturya kırsalından bir göl manzarası sunuyor.