Klimt'in Attersee Manzarası 60 ila 80 Milyon Dolar Değer Biçilerek Açık Artırmaya Çıkıyor
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Art Nouveau akımının önde gelen ressamlarından Gustav Klimt'in 1915-16 tarihli Litzlbergkeller adlı manzara tablosu, Christie's'in 20. yüzyıl eserleri müzayedesinde satışa çıkıyor. Esere 60 milyon ile 80 milyon dolar arasında bir değer biçildi. Tablo, Klimt'in yaz aylarını geçirdiği Avusturya kırsalından bir göl manzarası sunuyor.
Klimt yazları Attersee'de geçirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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