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Tüm Dünyanın Tanıdığı Ressamın 60 Yıldır Gizli Kalan Tablosu İlk Kez Sergilendi

Tüm Dünyanın Tanıdığı Ressamın 60 Yıldır Gizli Kalan Tablosu İlk Kez Sergilendi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 19:05
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Vincent van Gogh'un 1890'da, hayatının son iki ayında tamamladığı 'Châtaigniers en fleurs' (Çiçek Açmış Kestane Ağaçları) adlı tablosu, 60 yılı aşkın süredir halka açık sergilenmedi. Tablo, Sotheby's'in Hong Kong'daki ön izlemesinde gösterildi ve yüzlerce kişi eseri görmek için kuyruk oluşturdu. Eserin 18 Kasım'da New York'ta yapılacak müzayedede yaklaşık 180 milyon dolara satılması bekleniyor.

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Kaynak: Reuters

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Çiçek açmış bir kestane ağacını resmeden tablo, Van Gogh'un hayatının son iki ayına ait.

Çiçek açmış bir kestane ağacını resmeden tablo, Van Gogh'un hayatının son iki ayına ait.

Mayıs 1890'da Fransa'nın Auvers-sur-Oise kasabasında yapılan tabloda, çiçek açmış büyük bir kestane ağacı ile üç Japon kıyafetli kadının yanından geçen yalnız bir adam yer alıyor. Van Gogh, Saint-Rémy'deki akıl hastanesinden ayrıldıktan sonra bu dönemde yaklaşık 70 eser üretti. Son günlerinde günde ortalama bir eser yaptığı belirtiliyor.

Sanatçı, kendini göğsünden vurmasının iki gün ardından 37 yaşında hayatını kaybetti. Sotheby's New York'tan Scott Niichel, eseri bu son evrenin en ifadeli ve umut dolu işlerinden biri olarak niteledi.

Tablo, 1953'te koleksiyoner Harriet Harris-Jonas'ın eline geçtikten sonra yıllarca özel koleksiyonlarda kaldı.

Tablo, 1953'te koleksiyoner Harriet Harris-Jonas'ın eline geçtikten sonra yıllarca özel koleksiyonlarda kaldı.

Eserin sahiplik geçmişi, Van Gogh'un ölümünün ardından kardeşi Theo'ya, ardından Theo'nun eşi Johanna van Gogh-Bonger ve oğlu Vincent Willem'e uzanıyor. Daha sonra Alman yayıncı Samuel Fischer ile Amerikalı söz yazarı ve yapımcı George 'Buddy' DeSylva'nın koleksiyonlarında yer alan tablo, 1953'te Harriet Harris-Jonas tarafından satın alındı.

Blaquier ailesi eseri 1975'te Wildenstein galerisinden aldı. Tablo, ölen Arjantinli koleksiyonerler Nelly Arrieta de Blaquier ile Carlos Pedro Blaquier'in sahip olduğu 12 eserden biri.

Eserin 180 milyon dolara satılması halinde Van Gogh müzayede rekoru kırılacak.

Eserin 180 milyon dolara satılması halinde Van Gogh müzayede rekoru kırılacak.

Mevcut Van Gogh müzayede rekoru, 2022'de 117,2 milyon dolara satılan 'Orchard with Cypresses' adlı esere ait. 18 Kasım'daki satış, üst düzey sanat piyasasının gücünün de bir sınavı olarak görülüyor. Aynı koleksiyonda Claude Monet, Camille Pissarro ve Paul Cézanne'ın eserleri de açık artırmaya çıkacak.

Hong Kong'daki ön izlemeye Şincen'den yaklaşık 2,5 saatlik yolculuk yapan 50 yaşındaki sanatsever Li Shanshan da katıldı. Shanshan, bu eseri daha önce hiç duymadığını belirtti. Niichel ise olası alıcılar konusunda her şeyin mümkün olduğunu, Asya'nın da bir ihtimal olduğunu söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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