Tüm Dünyanın Tanıdığı Ressamın 60 Yıldır Gizli Kalan Tablosu İlk Kez Sergilendi

Mayıs 1890'da Fransa'nın Auvers-sur-Oise kasabasında yapılan tabloda, çiçek açmış büyük bir kestane ağacı ile üç Japon kıyafetli kadının yanından geçen yalnız bir adam yer alıyor. Van Gogh, Saint-Rémy'deki akıl hastanesinden ayrıldıktan sonra bu dönemde yaklaşık 70 eser üretti. Son günlerinde günde ortalama bir eser yaptığı belirtiliyor.

Sanatçı, kendini göğsünden vurmasının iki gün ardından 37 yaşında hayatını kaybetti. Sotheby's New York'tan Scott Niichel, eseri bu son evrenin en ifadeli ve umut dolu işlerinden biri olarak niteledi.