Tüm Dünyanın Tanıdığı Ressamın 60 Yıldır Gizli Kalan Tablosu İlk Kez Sergilendi
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Vincent van Gogh'un 1890'da, hayatının son iki ayında tamamladığı 'Châtaigniers en fleurs' (Çiçek Açmış Kestane Ağaçları) adlı tablosu, 60 yılı aşkın süredir halka açık sergilenmedi. Tablo, Sotheby's'in Hong Kong'daki ön izlemesinde gösterildi ve yüzlerce kişi eseri görmek için kuyruk oluşturdu. Eserin 18 Kasım'da New York'ta yapılacak müzayedede yaklaşık 180 milyon dolara satılması bekleniyor.
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Kaynak: Reuters
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Çiçek açmış bir kestane ağacını resmeden tablo, Van Gogh'un hayatının son iki ayına ait.
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Tablo, 1953'te koleksiyoner Harriet Harris-Jonas'ın eline geçtikten sonra yıllarca özel koleksiyonlarda kaldı.
Eserin 180 milyon dolara satılması halinde Van Gogh müzayede rekoru kırılacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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