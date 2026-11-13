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Ekonomi
Mercedes Almanya'daki Yatırımları Durdurdu: Fabrikaların Kapatılması Gündemde

Mercedes Almanya'daki Yatırımları Durdurdu: Fabrikaların Kapatılması Gündemde

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 07:24
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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Almanya'daki üretim tesislerine yeni yatırım yapmayı durdurma kararı aldı. Üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Michael Schiebe, mevcut maliyet yapısıyla Almanya'da yatırım yapmanın ekonomik olmadığını belirtirken, bazı fabrikaların kapatılması artık yönetimin ciddi seçenekleri arasında. Karar, aylardır işçi temsilcileriyle sürdürülen maliyet görüşmelerinin sonuç vermemesinin ardından geldi; Çin'deki satış kaybı ve Çinli rakiplerin elektrikli araçlardaki baskısı da tabloyu ağırlaştırıyor.

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Mercedes-Benz, Almanya'daki üretim tesislerine yeni yatırım yapmayı tamamen durdurdu.

Mercedes-Benz, Almanya'daki üretim tesislerine yeni yatırım yapmayı tamamen durdurdu.

Kararı duyuran isim, şirketin üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Michael Schiebe oldu. Schiebe, mevcut maliyet yapısı sürdükçe Almanya'daki tesislere para yatırmanın ekonomik olarak anlamlı olmadığını ifade etti. Yönetim kurulu üyesi Britta Seeger ise şirketin fabrikaları kapatmaktan her ne pahasına olursa olsun kaçınmak istediğini, ancak bu seçeneği artık daha somut biçimde değerlendirmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Mercedes'in Almanya'da üç binek otomobil montaj tesisi (Sindelfingen, Rastatt ve Bremen) ile yedi güç aktarma organı fabrikası bulunuyor. Sindelfingen'de GLC, E-Serisi, S-Serisi ve EQS gibi modeller üretiliyor. Yatırım dondurma kararının bu ağın hangi halkasını nasıl etkileyeceği henüz açıklanmadı.

Schiebe, 21 Eylül'de çalışanlara anlaşma çıkmazsa bir montaj ve bir motor fabrikasını kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Schiebe, 21 Eylül'de çalışanlara anlaşma çıkmazsa bir montaj ve bir motor fabrikasını kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Schiebe, Sindelfingen'deki çalışan toplantısında şirketin 'net hedefinin' Almanya'daki tüm lokasyonları korumak olduğunu söyledi. Ardından şartı koydu: 'Bunu başaramazsak bir Alman montaj fabrikasını ve bir Alman güç aktarma organı fabrikasını kapatmak zorunda kalacağız.' Hangi tesislerin risk altında olduğu açıklanmadı, kesinleşmiş bir kapatma kararı da yok.

Güç aktarma organı tarafında Untertürkheim, Berlin ve Hamburg tesisleri bulunuyor. Untertürkheim, Mercedes'in küresel motor ve aktarma ağının en büyük lokasyonu olarak biliniyor. Şirket, Alman üretiminin uluslararası ölçekte 'yeterince rekabetçi olmadığını' savunuyor ve işçilik maliyetini bunun başlıca nedenleri arasında gösteriyor. Mercedes 2019'dan bu yana sabit giderlerini yüzde 25 azalttığını, ancak daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Maliyet farkı büyük: Almanya'daki işçilik bazı Doğu Avrupa fabrikalarının beş katına kadar pahalı.

Maliyet farkı büyük: Almanya'daki işçilik bazı Doğu Avrupa fabrikalarının beş katına kadar pahalı.

Alman basınında yer alan bilgilere göre Almanya'daki üretim işçiliği, bazı Doğu Avrupa fabrikalarına kıyasla beş kata kadar daha pahalı. İdari giderlerde de benzer farklar var. Mercedes'in Macaristan'daki Kecskemét tesisinin maliyetinin Alman fabrikalarından yaklaşık yüzde 70 düşük olduğu aktarılıyor; tesisin yıllık kapasitesi 400 bin araca çıkarıldı.

WirtschaftsWoche'nin kaynaklarına dayandırdığı habere göre Mercedes, Alman işgücü maliyetlerinde 800 milyon euroya varan bir tasarruf istiyor. Yönetimin masaya koyduğu seçenekler arasında ek ücret ödemeden daha uzun çalışma saatleri, tatil primlerinin kesilmesi veya kaldırılması ve özel ödemelerin durdurulması yer alıyor. IG Metall ile yapılan toplu sözleşmede haftalık çalışma süresi 35 saat; yönetimin Stuttgart'ta 40 saati ve zamsız bir dönemi istediği öne sürülüyor.

Sendikayla aylardır süren görüşmelerde uzlaşma çıkmazken Çin'deki satış düşüşü baskıyı artırıyor.

Sendikayla aylardır süren görüşmelerde uzlaşma çıkmazken Çin'deki satış düşüşü baskıyı artırıyor.

Maliyetleri düşürmek için işçi temsilcileriyle sürdürülen görüşmeler aylardır sonuç vermedi. Almanya'nın en büyük sendikalarından IG Metall, çalışanların hakları ve çalışma koşullarını korumak için masada. Genel işçi konseyi, kapatma tehdidini 'müzakere yürütmenin kabul edilebilir bir yolu olmadığı' sözleriyle eleştirdi; IG Metall ise 'Fabrika kapatma tehdidi geleceği şekillendirmenin yolu değil' diyerek karşı direniş sinyali verdi. Konsey başkanı Ergun Lumali'nin, sürekli yatırım ve Alman tesislerine ürün tahsisi güvencesi karşılığında haftada iki saat ek çalışma önerdiği aktarıldı.

Baskı yalnızca iç cephede değil. Mercedes'in en büyük tekil pazarı Çin'de lüks otomobil talebi zayıflıyor; şirketin satışları ikinci çeyrekte yüzde 30 düştü ve 800 milyon dolarlık değer düşüklüğü kaydedildi. Çinli üreticilerin elektrikli araç rekabeti ve Avrupa ile ABD'de beklenenden düşük kalan elektrikli araç talebi de eklenince, Stuttgart'ın hangi fabrikaya ne zaman karar vereceği otomotiv dünyasının gözü önünde bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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