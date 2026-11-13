Mercedes Almanya'daki Yatırımları Durdurdu: Fabrikaların Kapatılması Gündemde
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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Almanya'daki üretim tesislerine yeni yatırım yapmayı durdurma kararı aldı. Üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Michael Schiebe, mevcut maliyet yapısıyla Almanya'da yatırım yapmanın ekonomik olmadığını belirtirken, bazı fabrikaların kapatılması artık yönetimin ciddi seçenekleri arasında. Karar, aylardır işçi temsilcileriyle sürdürülen maliyet görüşmelerinin sonuç vermemesinin ardından geldi; Çin'deki satış kaybı ve Çinli rakiplerin elektrikli araçlardaki baskısı da tabloyu ağırlaştırıyor.
Mercedes-Benz, Almanya'daki üretim tesislerine yeni yatırım yapmayı tamamen durdurdu.
Schiebe, 21 Eylül'de çalışanlara anlaşma çıkmazsa bir montaj ve bir motor fabrikasını kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.
Maliyet farkı büyük: Almanya'daki işçilik bazı Doğu Avrupa fabrikalarının beş katına kadar pahalı.
Sendikayla aylardır süren görüşmelerde uzlaşma çıkmazken Çin'deki satış düşüşü baskıyı artırıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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