Mercedes Almanya'daki Yatırımları Durdurdu: Fabrikaların Kapatılması Gündemde

Kararı duyuran isim, şirketin üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Michael Schiebe oldu. Schiebe, mevcut maliyet yapısı sürdükçe Almanya'daki tesislere para yatırmanın ekonomik olarak anlamlı olmadığını ifade etti. Yönetim kurulu üyesi Britta Seeger ise şirketin fabrikaları kapatmaktan her ne pahasına olursa olsun kaçınmak istediğini, ancak bu seçeneği artık daha somut biçimde değerlendirmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Mercedes'in Almanya'da üç binek otomobil montaj tesisi (Sindelfingen, Rastatt ve Bremen) ile yedi güç aktarma organı fabrikası bulunuyor. Sindelfingen'de GLC, E-Serisi, S-Serisi ve EQS gibi modeller üretiliyor. Yatırım dondurma kararının bu ağın hangi halkasını nasıl etkileyeceği henüz açıklanmadı.