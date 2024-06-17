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Vitamin İnfüzyonu İçin Tıbbi Spaya Giden Kadının Et Yiyen Bir Bakteri Sonucu Hayatı Karardı

Vitamin İnfüzyonu İçin Tıbbi Spaya Giden Kadının Et Yiyen Bir Bakteri Sonucu Hayatı Karardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 18:16

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@beatriz.amma adlı TikTok hesabından içerikler üreten Bea Amma adlı bir kadın savaş verdiği hastalığına dair süreci paylaştığı anlarla gündem oldu. Her şey vücut geliştirme ile ilgilenen genç kadının ‘medspa’ denilen ve yurt dışında sıkça tercih edilen tıbbi spaya gitmesi sonucu başladı. Bea Amma et yiyen bir bakteri ile karşı karşıya kaldı.

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Vitamin infüzyonu için medspaya giden Bea Amma, vücudu için iyi olacak bir yönteme başvurduğunu düşünürken antibiyotiklere dirençli et yiyen bir bakteri ile savaş vermeye başladı.

Vitamin infüzyonu için medspaya giden Bea Amma, vücudu için iyi olacak bir yönteme başvurduğunu düşünürken antibiyotiklere dirençli et yiyen bir bakteri ile savaş vermeye başladı.

Genç kadının vücudunu bir anda yaralar sarmaya başladı ve tedavi gören kadın medspaya gittiği yere dava açtı.

Genç kadının vücudunu bir anda yaralar sarmaya başladı ve tedavi gören kadın medspaya gittiği yere dava açtı.

Hastalığı tam anlamıyla yenemeyen genç kadın sağlığını toparlasa da durumun yeniden tekrar etmemesi için artık her gün ilaç kullanmak zorunda.

Hastalığı tam anlamıyla yenemeyen genç kadın sağlığını toparlasa da durumun yeniden tekrar etmemesi için artık her gün ilaç kullanmak zorunda.

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