Vitamin İnfüzyonu İçin Tıbbi Spaya Giden Kadının Et Yiyen Bir Bakteri Sonucu Hayatı Karardı

@beatriz.amma adlı TikTok hesabından içerikler üreten Bea Amma adlı bir kadın savaş verdiği hastalığına dair süreci paylaştığı anlarla gündem oldu. Her şey vücut geliştirme ile ilgilenen genç kadının ‘medspa’ denilen ve yurt dışında sıkça tercih edilen tıbbi spaya gitmesi sonucu başladı. Bea Amma et yiyen bir bakteri ile karşı karşıya kaldı.