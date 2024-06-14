Sonuca İnanamayacaksınız! Bir Yıldır Saçlarını Taramayan Kadının Yardımına Kuaför Yetişti

Özellikle uzun saçlar belli bir süre taranmayınca hiç tahmin edemeyeceğimiz kadar dolaşabiliyor. Dolaşan saçları düzeltebilmek de herkesin yapabileceği bir işlem değil. Saçlarını kurtarmak için kuaför kuaför gezen bir kadın da ilk olarak saçını sıfıra vurması gerektiğini duysa da bir kuaför dolaşıkları açmayı başarınca mutlu sonuca ulaştı. Gelin sürece birlikte bakalım.
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1 yıldır saçlarını tarayamayan kadın müşteri için öncelikle çok karışık saçları kestiler.
Ardından ise saçı biraz durulayan kuaför kolay tarayabilmek adına krem kullandı.
Sonrasında ise yıkama işlemi yapıp yeniden kesim ile düzeltilen saçın sonucu gerçekten tebrik edilesiydi.
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Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇
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