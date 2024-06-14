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Fatih Altaylı’nın İmamoğlu Düşüncesi: “Cumhurbaşkanı Adayı Olur, Kazanır”

Fatih Altaylı’nın İmamoğlu Düşüncesi: “Cumhurbaşkanı Adayı Olur, Kazanır”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 11:26

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Geçtiğimiz yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde de konuşulan Ekrem İmamoğlu’nun adaylık ihtimali bir sonraki seçim için hala gündemde. Vatandaşlarla birlikte birçok gazeteci İmamoğlu’nun olası bir adaylıkta kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiriyor.

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Fatih Altaylı da bu düşüncede olanlardan. Altaylı konu hakkında "Ne olursa olsun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dur.” dedi.

Fatih Altaylı da bu düşüncede olanlardan. Altaylı konu hakkında "Ne olursa olsun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dur.” dedi.

Bu sözlerine ek olarak ise İmamoğlu’nun kazanma ihtimalini de “Aday olur. Kazanması büyük ihtimaldir." şeklinde açıkladı.

Bu sözlerine ek olarak ise İmamoğlu’nun kazanma ihtimalini de “Aday olur. Kazanması büyük ihtimaldir." şeklinde açıkladı.

İşte o anlar 👇

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