Fatih Altaylı’nın İmamoğlu Düşüncesi: “Cumhurbaşkanı Adayı Olur, Kazanır”

Geçtiğimiz yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde de konuşulan Ekrem İmamoğlu’nun adaylık ihtimali bir sonraki seçim için hala gündemde. Vatandaşlarla birlikte birçok gazeteci İmamoğlu’nun olası bir adaylıkta kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiriyor.
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Fatih Altaylı da bu düşüncede olanlardan. Altaylı konu hakkında "Ne olursa olsun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dur.” dedi.
Bu sözlerine ek olarak ise İmamoğlu’nun kazanma ihtimalini de “Aday olur. Kazanması büyük ihtimaldir." şeklinde açıkladı.
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