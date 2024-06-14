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Sokak Röportajı Veren Kadın Yemek Yemenin Lüks Olduğunu Söylediği Sözleriyle Dikkat Çekti

Sokak Röportajı Veren Kadın Yemek Yemenin Lüks Olduğunu Söylediği Sözleriyle Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 10:53

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UBE Haber “Dışarda hangi sıklıkla yemek yiyorsunuz?” sorusunu sormak için sokağa indi ve vatandaşlara mikrofon uzattı. Restoranlarda yemek yemek artık eskiye nazaran daha zor. Bir vatandaş da bu konuyla ilgili röportajıyla sosyal medya gündeminde.

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Muhabirin soruyu yönetmesi üzerine vatandaş ilk olarak biraz sinirli bir halde “Yemek mi?” diye sordu.

Muhabirin soruyu yönetmesi üzerine vatandaş ilk olarak biraz sinirli bir halde “Yemek mi?” diye sordu.

Ardından ise “Evde geçinebiliyor musunuz diye soruyor musunuz? Siz yemekten bahsediyorsunuz.” diyerek yemeğin lüks olduğunu dile getirdi.

Ardından ise “Evde geçinebiliyor musunuz diye soruyor musunuz? Siz yemekten bahsediyorsunuz.” diyerek yemeğin lüks olduğunu dile getirdi.

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